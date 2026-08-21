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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Никогда не храните эти 7 вещей под кухонной раковиной: чем это опасно

Пространство под кухонной раковиной удобно для хранения, но подходит далеко не для всего. Из-за влажности, протечек и плохой вентиляции некоторые привычные вещи там могут испортиться или создать дополнительные риски.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Что нельзя хранить под кухонной раковиной

Что нельзя хранить под кухонной раковиной / © Unsplash

Шкаф под кухонной раковиной кажется идеальным местом для хранения вещей, которыми пользуются не каждый день. Однако близость к водопроводным трубам, влажность и плохая вентиляция делают это пространство непригодным для многих привычных предметов.

О том, что лучше не хранить под раковиной ,сообщило издание Southern Living.

Некоторые вещи из-за таких условий могут быстро испортиться, а отдельные средства — представлять потенциальную опасность.

  • Запасы бумажных изделий

Бумажным полотенцам, салфеткам и одноразовой посуде следует найти более сухое место. Если труба начнёт протекать, даже небольшого количества воды может хватить, чтобы испортить весь запас. Постоянная сырость также может стать причиной затхлого запаха.

  • Сильнодействующая бытовая химия

Не все чистящие средства стоит автоматически убирать в шкафчик под раковиной. Особенно это касается средств, содержащих агрессивные химические вещества, в частности отбеливатель.

Из-за слабой вентиляции в закрытом помещении могут скапливаться пары. Кроме того, тепло внутри шкафа со временем может негативно повлиять на качество таких средств.

  • Электрические кухонные приборы

Блендер, ручной миксер, электрический консервный нож и другую мелкую технику лучше держать подальше от раковины. Даже если протечки нет, повышенная влажность может повредить внутренние электрические компоненты. Со временем на деталях также могут появиться следы коррозии и ржавчины.

  • Краски, растворители и аэрозоли

Под раковиной не должно быть и легковоспламеняющихся веществ. Краски, растворители и аэрозольные средства чувствительны к условиям хранения, а перепады температуры, влажность или случайный контакт с водой только увеличивают риски.

  • Запасы продовольствия

Свободная полка под раковиной может показаться спасением, когда в кухонных шкафах уже нет места. Однако использовать её в качестве дополнительной кладовой не рекомендуется даже для герметично упакованных продуктов.

Утечка может повредить упаковку, а само пространство возле труб может создать благоприятные условия для появления вредителей.

  • Влажные губки и кухонные полотенца

После мытья посуды губки и полотенца должны хорошо просохнуть. Закрытый и влажный шкаф под раковиной для этого не подходит. В таких условиях бактерии могут активнее размножаться, а на ткани и губках — появляться плесень и неприятный запах.

  • Вещи, которые боятся воды

Документы, фотографии и другие ценные вещи лучше вообще не оставлять рядом с трубами. Даже если раковина никогда раньше не протекала, достаточно одной аварии, чтобы вода безвозвратно испортила такие вещи.

В то же время полностью отказываться от шкафчика под раковиной не нужно. Там можно хранить средство для мытья посуды, сухие щетки и другие принадлежности для уборки. Сухие губки и полотенца также можно хранить там, а мусорные пакеты лучше дополнительно защитить от воды с помощью контейнера.

Для бумажных изделий и продуктов безопаснее будут сухие кухонные шкафы или кладовая. Мелкую бытовую технику следует переставить в другой шкаф, где нет риска контакта с водой, а краски и легковоспламеняющиеся вещества — хранить в подходящем для этого хозяйственном помещении.

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