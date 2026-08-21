Никогда не храните эти 7 вещей под кухонной раковиной: чем это опасно

Что нельзя хранить под кухонной раковиной / © Unsplash

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Шкаф под кухонной раковиной кажется идеальным местом для хранения вещей, которыми пользуются не каждый день. Однако близость к водопроводным трубам, влажность и плохая вентиляция делают это пространство непригодным для многих привычных предметов.

О том, что лучше не хранить под раковиной ,сообщило издание Southern Living.

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Некоторые вещи из-за таких условий могут быстро испортиться, а отдельные средства — представлять потенциальную опасность.

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Запасы бумажных изделий

Бумажным полотенцам, салфеткам и одноразовой посуде следует найти более сухое место. Если труба начнёт протекать, даже небольшого количества воды может хватить, чтобы испортить весь запас. Постоянная сырость также может стать причиной затхлого запаха.

Сильнодействующая бытовая химия

Не все чистящие средства стоит автоматически убирать в шкафчик под раковиной. Особенно это касается средств, содержащих агрессивные химические вещества, в частности отбеливатель.

Из-за слабой вентиляции в закрытом помещении могут скапливаться пары. Кроме того, тепло внутри шкафа со временем может негативно повлиять на качество таких средств.

Электрические кухонные приборы

Блендер, ручной миксер, электрический консервный нож и другую мелкую технику лучше держать подальше от раковины. Даже если протечки нет, повышенная влажность может повредить внутренние электрические компоненты. Со временем на деталях также могут появиться следы коррозии и ржавчины.

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Краски, растворители и аэрозоли

Под раковиной не должно быть и легковоспламеняющихся веществ. Краски, растворители и аэрозольные средства чувствительны к условиям хранения, а перепады температуры, влажность или случайный контакт с водой только увеличивают риски.

Запасы продовольствия

Свободная полка под раковиной может показаться спасением, когда в кухонных шкафах уже нет места. Однако использовать её в качестве дополнительной кладовой не рекомендуется даже для герметично упакованных продуктов.

Утечка может повредить упаковку, а само пространство возле труб может создать благоприятные условия для появления вредителей.

Влажные губки и кухонные полотенца

После мытья посуды губки и полотенца должны хорошо просохнуть. Закрытый и влажный шкаф под раковиной для этого не подходит. В таких условиях бактерии могут активнее размножаться, а на ткани и губках — появляться плесень и неприятный запах.

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Вещи, которые боятся воды

Документы, фотографии и другие ценные вещи лучше вообще не оставлять рядом с трубами. Даже если раковина никогда раньше не протекала, достаточно одной аварии, чтобы вода безвозвратно испортила такие вещи.

В то же время полностью отказываться от шкафчика под раковиной не нужно. Там можно хранить средство для мытья посуды, сухие щетки и другие принадлежности для уборки. Сухие губки и полотенца также можно хранить там, а мусорные пакеты лучше дополнительно защитить от воды с помощью контейнера.

Для бумажных изделий и продуктов безопаснее будут сухие кухонные шкафы или кладовая. Мелкую бытовую технику следует переставить в другой шкаф, где нет риска контакта с водой, а краски и легковоспламеняющиеся вещества — хранить в подходящем для этого хозяйственном помещении.

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