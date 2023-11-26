Никогда не испортятся: десять продуктов, у которых нет срока годности

Есть продукты, которые реально могут храниться вечно, ведь не имеют срока годности.
Рис
Если вас интересует, какая крупа не имеет срока годности, это именно рис. Даже если он хранится очень долго и покрылся пылью, его можно просто промыть несколько раз, пока вода не станет чистой и готовить. Он не теряет своего вкуса или полезных свойств. Только нужно время от времени проверять, чтобы в банке с рисом не завелись насекомые, которые могут испортить продукт.
Мед
У меда неограниченный срок годности, хотя со временем он может кристаллизоваться или изменять цвет, но до употребления остается хорошим. Если вы заметили, что мед, который у вас хранится, кристаллизовался, не огорчайтесь. Поставьте его в теплую воду (банка должна быть открытой) и перемешивайте, пока кристаллы не растают.
Кленовый сироп
Хотя этот сироп в Украине используют не так часто, как за границей, однако следует знать, что у него также бесконечный срок годности. Чаще кленовый сироп используют для изготовления десертов, также им поливают блины.
Уксус
Вы можете покупать неограниченное количество уксуса и хранить его в квартире или доме, он не испортится. Этот продукт имеет неограниченный срок годности, не изменяет цвет, вкус или запах, а также полезные свойства.
Соль
Неважно, это каменная, йодированная или морская соль, она никогда не изменит своих свойств. Этот продукт всегда будет оставаться таким же свежим, как и в тот день, когда вы его купили.
Сахар
Как и с солью, с сахаром не возникает никаких проблем, ведь его срок годности бесконечен. Главное следить, чтобы он не стал слишком жестким, а потому храните его подальше от насекомых и влажных мест.
Кукурузный крахмал
Это еще один пищевой продукт без срока годности, но нужно помнить о правилах его хранения. Чтобы кукурузный крахмал оставался свежим, храните его в хорошо проветриваемом прохладном месте в плотно закрытой упаковке.
Сухой горох
Даже после нескольких лет хранения продукт не испортится и не изменит полезных свойств. Вкус и аромат блюд из сухого гороха будет таким же, как будто вы использовали только что купленный продукт.
Алкогольные напитки
Если держать их хорошо закрытыми и в прохладном месте, то алкогольные напитки имеют неограниченный срок годности. Хотя стоит отметить, что с течением времени они могут изменять свой аромат. Однако, возможно, вы этого даже не заметите.
Растворимый кофе
Держать ее следует в холодильнике, и здесь она может храниться практически вечно. При этом не важно, была ли упаковка открытой или нет.
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