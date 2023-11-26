Никогда не испортятся: десять продуктов, у которых нет срока годности

Рис

Если вас интересует, какая крупа не имеет срока годности, это именно рис. Даже если он хранится очень долго и покрылся пылью, его можно просто промыть несколько раз, пока вода не станет чистой и готовить. Он не теряет своего вкуса или полезных свойств. Только нужно время от времени проверять, чтобы в банке с рисом не завелись насекомые, которые могут испортить продукт.

Мед

У меда неограниченный срок годности, хотя со временем он может кристаллизоваться или изменять цвет, но до употребления остается хорошим. Если вы заметили, что мед, который у вас хранится, кристаллизовался, не огорчайтесь. Поставьте его в теплую воду (банка должна быть открытой) и перемешивайте, пока кристаллы не растают.

Кленовый сироп

Хотя этот сироп в Украине используют не так часто, как за границей, однако следует знать, что у него также бесконечный срок годности. Чаще кленовый сироп используют для изготовления десертов, также им поливают блины.

Уксус

Вы можете покупать неограниченное количество уксуса и хранить его в квартире или доме, он не испортится. Этот продукт имеет неограниченный срок годности, не изменяет цвет, вкус или запах, а также полезные свойства.

Соль

Продукты с бесконечным сроком годности / Фото: Pexels

Неважно, это каменная, йодированная или морская соль, она никогда не изменит своих свойств. Этот продукт всегда будет оставаться таким же свежим, как и в тот день, когда вы его купили.

Сахар

Как и с солью, с сахаром не возникает никаких проблем, ведь его срок годности бесконечен. Главное следить, чтобы он не стал слишком жестким, а потому храните его подальше от насекомых и влажных мест.

Кукурузный крахмал

Это еще один пищевой продукт без срока годности, но нужно помнить о правилах его хранения. Чтобы кукурузный крахмал оставался свежим, храните его в хорошо проветриваемом прохладном месте в плотно закрытой упаковке.

Сухой горох

Даже после нескольких лет хранения продукт не испортится и не изменит полезных свойств. Вкус и аромат блюд из сухого гороха будет таким же, как будто вы использовали только что купленный продукт.

Алкогольные напитки

Если держать их хорошо закрытыми и в прохладном месте, то алкогольные напитки имеют неограниченный срок годности. Хотя стоит отметить, что с течением времени они могут изменять свой аромат. Однако, возможно, вы этого даже не заметите.

Растворимый кофе

Держать ее следует в холодильнике, и здесь она может храниться практически вечно. При этом не важно, была ли упаковка открытой или нет.

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