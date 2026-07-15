Никогда не кладите это в бульон: три части курицы, которые точно испортят ваш суп

Не все части курицы можно использовать для приготовления супа / © Фото из открытых источников

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Во времена наших бабушек использование курицы по принципу «клюва до хвоста» было абсолютной нормой, и почти вся птица без остатка попадала в кастрюлю. Однако современная наука о питании и безопасности пищевых продуктов доказывает, что определенные части птицы не приносят никакой пользы для нашего здоровья.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Что категорически нельзя класть в суп

Больше всего вопросов у гастрономических и медицинских экспертов вызывает куриный хвост, у которого расположена железа, выделяющая жир для водонепроницаемости перьев. Специалисты единодушно советуют удалять эту часть перед варкой, ведь ее выделение могут придать блюду неприятный горький привкус. К тому же в этих жировых тканях часто скапливаются загрязнения, что делает их опасными для потребления.

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Также следует избегать использования куриных голов и легких, поскольку эти органы не имеют никакой существенной питательной ценности. Губчатая структура птичьих легких способна легко задерживать в себе опасные бактерии, попадающие туда во время убоя и обработки тушки.

Комок или окорочка: что полезнее

Самой популярной частью курицы остается грудка, являющаяся идеальным источником нежирного белка для диетического питания и контроля веса. Зато профессиональные повара больше всего ценят темное мясо куриных окорочков, которое благодаря высшему содержанию миоглобина значительно сочнее. Кроме того, окорочка чрезвычайно богаты железом и цинком, которые критически важны для кроветворения и работы иммунной системы.

«Если вам нужно строгое снижение калорий и минимальное потребление жира, остановитесь на куриной грудке; но если приоритетом является богатство микроэлементов, более сытные блюда и сочный вкус, куриное бедро станет выигрышным выбором», — советуют врачи.

Безопасность и главные ошибки на кухне

Не менее важно правильное обращение с сырым мясом, чтобы избежать опасного перекрестного загрязнения других продуктов. Специалисты категорически не рекомендуют мыть сырую курицу под краном, поскольку струя воды может разбрызгать бактерии на десятки сантиметров вокруг раковины. Правильная термическая обработка самостоятельно уничтожит все патогенные микроорганизмы, если внутренняя температура мяса достигнет не менее 75 °C.

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Также очень легко допустить критическую ошибку во время размораживания птицы, если оставить ее прямо на кухонном столе. При комнатной температуре внешний слой мяса быстро нагревается и образует идеальную среду для размножения бактерий, в то время как середина остается мерзлой. Самым безопасным методом является медленное размораживание на полке холодильника или в холодной воде, которую нужно регулярно менять.

Напомним, большинство украинцев покупают мясо именно в супермаркетах, ведь это быстро и удобно. В то же время опытные мясники отмечают: отдельные виды мяса лучше выбирать в специализированных магазинах , где их готовят непосредственно перед продажей и более тщательно контролируют качество.

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