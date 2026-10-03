Никогда не кричите эти семь слов своей собаке: кинологи объяснили, чем это может навредить

Как правильно воспитывать собаку / © pexels.com

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Профессиональные кинологи рассказали, какие слова и фразы не стоит кричать собаке и чем их лучше заменить.

Почему нельзя кричать на собаку

По словам специалистов, значение имеет не только то, что именно вы говорите животному, но и тон голоса. Собаки не понимают человеческий язык так, как люди: определенные слова приобретают для них значение благодаря повторению и ассоциациям.

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Поэтому слово, которое владелец постоянно произносит сердитым или угрожающим тоном, может начать ассоциироваться у собаки с неприятной ситуацией.

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Исследовательница поведения собак Шона Баскетт обращает особое внимание на имя домашнего питомца. Если постоянно сердито выкрикивать имя собаки, оно фактически может превратиться для животного в словесное наказание.

7 слов и фраз, которые не стоит кричать собаке

Специалисты назвали семь распространенных вариантов, которых лучше избегать:

имя собаки;

«Плохая собака!»;

«Что ты наделал?»;

«Слезь!»;

«Нет!»;

«Прекрати!»;

«Стой!» или «Хватит!».

Проблема не всегда состоит в самих словах. Значительно важнее, как и при каких обстоятельствах хозяин их использует.

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К примеру, «нет» — очень распространенное слово в воспитании собак. Однако специалист по дрессировке Молли Джесперсен объясняет: такая команда не дает животному четкой информации о том, что именно от него ожидают.

Представим, что собака запрыгнула на диван, а хозяин кричит «Нет!». Человек понимает, что это означает «слезь с дивана», но для собаки такое значение совсем не очевидно.

Именно поэтому конкретная команда обычно полезнее общего запрета.

Почему не стоит ругать собаку за то, что произошло раньше

Еще одно распространенное заблуждение — ссорить животное через некоторое время после нежелательного поведения.

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К примеру, хозяин приходит домой, видит поврежденную вещь, подводит к ней собаку и спрашивает: «Что ты наделал?».

Шона Баскетт объясняет, что отложенные словесные выговоры не помогают собаке понять, за какое именно действие ее ругают. Животное не обязательно связывает гнев хозяина с тем, что сделало раньше.

Именно поэтому наказание после происшествия может не исправить поведение, а создать негативную ассоциацию с реакцией хозяина.

Что делать вместо крика

Профессиональные тренеры советуют не просто запрещать нежелательное поведение, а показывать собаке, чего вы от нее хотите.

Вместо постоянного «нет», «достаточно» или «остановки» следует использовать короткие и конкретные команды в соответствии с ситуацией, например:

«Сидеть», «Место», «Не трогай», «Дай», «Ко мне» или другую уже изученную собакой команду.

После правильно выполненного действия животное следует сразу поощрить — лакомством, похвалой, игрой или другим способом положительного подкрепления, который ему нравится.

Главный принцип прост: собаке легче научиться, когда ей показывают не только, чего делать нельзя, но и что нужно сделать вместо этого.

Как правильно воспитывать собаку

Последовательность — одна из важнейших составляющих дрессировки. Если сегодня определенное поведение запрещено, а завтра хозяин его игнорирует, животному будет сложнее понять правила.

Также нежелательно много раз повторять команду, постепенно повышая голос. Собака может привыкнуть реагировать только после пятого «сидеть» или тогда, когда хозяин уже кричит.

Вместо этого желаемое поведение следует регулярно тренировать и закреплять положительным подкреплением. Спокойные, короткие и понятные команды помогают собаке лучше понять, чего от нее ожидают.

FAQ

Можно ли кричать на собаку, если она не слушается?

Крик не является эффективным способом научить собаку нужному поведению. Громкий и сердитый голос может вызвать у животного страх или растерянность, но при этом оно так и не поймет, что именно должно сделать. Вместо крика лучше дать короткую знакомую команду, направить собаку на правильное действие и поощрить ее после исполнения.

Что делать, если собака не слушается?

Прежде всего, стоит выяснить причину: собака может не понимать команду, отвлекаться, быть слишком возбужденной или команда еще недостаточно хорошо закреплена. Начните тренировку в спокойном месте без лишних раздражителей, используйте четкие команды и сразу же вознаграждайте правильное поведение. Если проблемное поведение повторяется или сопровождается агрессией или сильным страхом, следует обратиться к квалифицированному специалисту по поведению собак.

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