Никогда не надевайте это в самолете: стюардесса предупредила пассажиров о неочевидной опасности

Что нельзя брать с собой в самолет: совет стюардессы пассажирам / © pexels.com

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Стюардесса Шер Даллас посоветовала пассажирам отказаться от одного привычного предмета гардероба во время путешествий на самолете. Речь идет о шортах, которые, по ее словам, могут быть не лучшим выбором в первую очередь из-за гигиены в салоне.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Стюардесса, которая рассказывает о своей работе и делится советами для путешественников в TikTok, объяснила свою позицию на примере одного из своих рейсов. По словам Даллас, только за один полет пассажиры четыре раза меняли детям подгузники прямо на креслах.

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При этом экипаж трижды обращался к пассажирам с просьбой не делать этого на сиденьях. Однако предупреждения не помогли. Именно после таких ситуаций Даллас советует путешественникам не надевать шорты в самолете.

Сиденья в самолетах во время коротких перерывов между рейсами не всегда тщательно очищаются, поэтому на их поверхностях могут оставаться бактерии, биологические жидкости или следы пролитых напитков. Длинные брюки создают физический барьер и помогают избежать прямого контакта кожи с обивкой.

Еще один момент — температура в салоне. Во время перелета в самолете часто бывает прохладно, поэтому пассажирам в шортах может быть некомфортно из-за холода и сквозняков. Если же поверхность кресла липкая или загрязненная, открытая кожа ног будет соприкасаться с ней напрямую.

Закрытые ноги могут оказаться кстати и в чрезвычайной ситуации. Во время редких случаев экстренной эвакуации пассажиры спускаются по специальным надувным трапам, и открытая кожа может получить ссадины или ожоги от трения.

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Напомним, что пассажир American Airlines, которого после агрессивного поведения на борту самолета пришлось привязать к сиденью с помощью клейкой ленты, был идентифицирован. После инцидента мужчину также уволили с работы.

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