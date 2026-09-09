- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 368
- Время на прочтение
- 2 мин
Никогда не надевайте это в самолете: стюардесса предупредила пассажиров о неочевидной опасности
Обычная летняя одежда может оказаться не самым удачным выбором для перелета. Стюардесса объяснила, почему сама не надевает шорты в самолете и советует пассажирам поступать так же.
Стюардесса Шер Даллас посоветовала пассажирам отказаться от одного привычного предмета гардероба во время путешествий на самолете. Речь идет о шортах, которые, по ее словам, могут быть не лучшим выбором в первую очередь из-за гигиены в салоне.
Об этом сообщило издание Mirror.
Стюардесса, которая рассказывает о своей работе и делится советами для путешественников в TikTok, объяснила свою позицию на примере одного из своих рейсов. По словам Даллас, только за один полет пассажиры четыре раза меняли детям подгузники прямо на креслах.
При этом экипаж трижды обращался к пассажирам с просьбой не делать этого на сиденьях. Однако предупреждения не помогли. Именно после таких ситуаций Даллас советует путешественникам не надевать шорты в самолете.
Сиденья в самолетах во время коротких перерывов между рейсами не всегда тщательно очищаются, поэтому на их поверхностях могут оставаться бактерии, биологические жидкости или следы пролитых напитков. Длинные брюки создают физический барьер и помогают избежать прямого контакта кожи с обивкой.
Еще один момент — температура в салоне. Во время перелета в самолете часто бывает прохладно, поэтому пассажирам в шортах может быть некомфортно из-за холода и сквозняков. Если же поверхность кресла липкая или загрязненная, открытая кожа ног будет соприкасаться с ней напрямую.
Закрытые ноги могут оказаться кстати и в чрезвычайной ситуации. Во время редких случаев экстренной эвакуации пассажиры спускаются по специальным надувным трапам, и открытая кожа может получить ссадины или ожоги от трения.
Напомним, что пассажир American Airlines, которого после агрессивного поведения на борту самолета пришлось привязать к сиденью с помощью клейкой ленты, был идентифицирован. После инцидента мужчину также уволили с работы.