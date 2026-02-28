Никогда не обрезайте эти растения весной — цветение не дождетесь

Магнолия / © Pixabay

Реклама

Хотя весной и хочется начать ухаживать за садом, не все растения нуждаются в обрезке в это время. Некоторые из них закладывают свои цветочные почки еще в предыдущем сезоне, потому ранняя обрезка может лишить их возможности зацвести.

Растения, которые не следует обрезать весной

Сирень

Сирень обрезать весной категорически не рекомендуется. Это растение формирует цветочные почки еще с осени, так что весенняя обрезка лишит вас пышного цветения.

Когда обрезать сирень правильно: сразу после завершения цветения, то есть в конце мая — начале июня. Это позволит кусту подготовиться к следующему сезону и заложить новые цветочные почки.

Реклама

Гортензия крупнолистая

Один из самых распространенных садовых кустарников в Украине — гортензия крупнолистая — очень чувствительна ко времени обрезки. Она также формирует цветы на побегах в прошлом году, поэтому весенняя обрезка приводит к потере цветения.

Когда обрезать гортензию: только сухие и поврежденные ветки можно удалять весной. Основную обрезку производят осенью или после завершения цветения, с учетом сорта.

Магнолия

Магнолия — это не только роскошное декоративное растение, но и довольно капризное. Весенняя обрезка для нее — настоящий стресс. Она может долго болеть, плохо расти или вообще не зацвести. Кроме того, магнолия зацветает на прошлогодних побегах.

Когда обрезать магнолию: если потребуется формирование кроны или удаление поврежденных ветвей, делайте это летом после завершения цветения.

Реклама

Рододендрон

Этот вечнозеленый или листопадный кустарник тоже закладывает цветочные почки еще осенью. Весенняя обрезка уничтожает эти почки и лишает вас возможности увидеть его цветение.

Когда обрезать рододендрон: легкая формовка допускается сразу после цветения. Весной можно осторожно удалить сухие или мертвые ветви.

Напомним, ранее эксперты назвали 9 кустарников – стоит посадить в феврале для яркого весеннего сада.