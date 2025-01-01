Никогда не одалживайте соседям соль и еще одну вещь, если не хотите остаться возле "разбитого корыта"

Эти поверья связаны с тем, что подобные действия могут привести к серьезным проблемам в вашей жизни.

Одним из важнейших вещей, которые по народным приметам нельзя занимать, есть деньги. Особенно не следует этого делать после заката, перед большими праздниками, в понедельник или в день рождения кого-то из членов семьи. Также, говорили в народе, не следует давать взаймы деньги в тот день, когда кто-то из близких отправляется в далекое путешествие. Из-за таких ваших действий у человека могут произойти большие неприятности в дороге, а еще это нарушает финансовое равновесие.

Еще один предмет, а точнее продукт, занимать который следует с особой осторожностью, это хлеб. Согласно народным приметам, нельзя отдавать последний кусок хлеба, а также делать это после заката и с порога. Такие действия могут привести к бедности и проблемам со здоровьем.

Особое место в верованиях нашего народа всегда занимала соль. Она, верили предки, имеет сильную энергетику, поэтому ее нельзя ни в коем случае одалживать, иначе чужие неприятности привлекутся в вашу жизнь. Если очень нужно дать соседям соль, то лучше ее просто подарить.

С особой осторожностью следует относиться и к посуде. Если соседка попросила у вас кастрюлю или тарелку, лучше подарите ей или отдайте за символическую плату, иначе такое ваше действие нарушит гармонию в семье.

Отдельно наши предки относились к венику. Издавна этот предмет наделяли особыми мощными силами для очищения дома от отрицательной энергетики. Веник никогда не одалживал, потому что иначе с ним можно было отдать "защиту" дома от зла и навлечь на всех членов семьи неприятности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: