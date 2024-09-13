Никогда не пейте это перед шоппингом: психологи раскрыли, что заставляет людей тратить лишние деньги

Импульсивные и ненужные покупки во время шопинга могут быть вызваны "энергетическим возбуждением" после выпитой чашечки кофе.

Если вы любите выпить чашечку кофе перед тем как отправиться за покупками, вам стоит знать, что эта привычка может привести к лишним расходам во время шопинга.

Об этом говорится в видео Британского психологического общества со ссылкой на результаты удивительного исследования.

"Знаете ли вы, что употребление кофе перед походом по магазинам может увеличить импульсивные покупки? Люди, выпившие всего один эспрессо перед походом в магазин, потратили на ошеломляющие 50% больше денег, чем те, кто выпил кофе без кофеина. Те, кто пьет кофе с кофеином, сообщили, что чувствовали себя более возбужденными. А когда мы возбуждены, мы, как правило, более импульсивны", – предупредили психологи.

В видео обсуждается исследование 2022 года, в ходе которого изучалось влияние кофеина на поведение покупателей в нескольких странах. В нескольких магазинах каждому посетителю на входе предлагали бесплатную чашечку эспрессо объемом 50 мл.

Результаты исследования оказались очень интересными: посетители магазина, которые выпили на входе кофе, покупали большие объемы товаров и тратили гораздо больше денег, чем те, кто отказался. Также исследователи отметили, что кофеин, вероятно, стимулировал людей покупать так называемые "гедонистические товары" – продукты, которые доставляют удовольствие, например, шоколад и попкорн.

Психологи объясняют эти поведенческие изменения во время шопинга повышенным "энергетическим возбуждением", вызванным стимулирующим действием кофеина. При этом для возникновения такого возбуждения человеческому организму достаточно всего 25-30 мг кофеина.

Исследователи отметили, такую дозу стимулятора можно получить, выпив не только чашку эспрессо, в которой содержится более 60 мг кофеина. Во многих энергетических напитках тоже более чем достаточно кофеина.

"В целом, продавцы могут получить финансовую выгоду, если покупатели будут употреблять кофеин до или во время покупок. Учитывая повсеместную доступность кофе и других кофеиносодержащих напитков, вполне вероятно, что многие покупатели потребляют значительное количество кофеина во время покупок. Это, в свою очередь, может привести к большей импульсивности и, следовательно, к более высоким расходам", – пояснили ученые.

Психологи отметили, что поскольку употребление кофеина потребителями явно приносит пользу розничным торговцам, люди должны знать о том, к чему может привести чашечка кофе перед походом в магазин.

Напомним, есть способ пить кофе, который позволяет получить от него максимум пользы.

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