Никогда не пишите "згідно до оригіналу": как правильно писать на украинском языке и что ещё стоит знать

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Украинцы часто допускают типичные ошибки в повседневной и официальной речи, используя кальки или некорректные падежные формы.

Лингвист Оксана рассмотрела самые распространённые языковые ловушки и объяснила, как говорить правильно.

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В частности, в официально-деловом стиле нередко путают предложные конструкции. Правильно говорить «згідно з оригіналом» и «відповідно до оригіналу». Вариант «згідно до» является грубой ошибкой.

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Изменения коснулись и популярной фразы, которую часто ставят на документах. Вместо распространённого суржикового выражения «копія вірна» следует использовать «копія правильна». Лингвист напоминает: «вірним» в языке может быть только пес, друг или возлюбленный, когда речь идет о преданности, а не о соответствии стандарту.

Также следует избегать русского выражения «самий кращий». В украинском языке невозможно образовать превосходную степень с помощью слова «самый». Правильно говорить просто «найкращий» или «кращий».

Лингвист уделила особое внимание употреблению родительного падежа после отрицания. В предложениях с частицей «не» существительные должны стоять именно в родительном падеже: правильно говорить «не знати мови», а не «не знати мову».

Отметим, что в разговорной речи обращение «девушка» до сих пор можно услышать в магазине, в транспорте, в кафе или на улице, но на украинском языке естественнее обращаться иначе. Нормативной формой обращения к молодой женщине является звательный падеж «дівчино», тогда как «дівчина» в прямом обращении не соответствует действующим правилам правописания и словарям.

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