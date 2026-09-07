Никогда не покупайте такие яйца: один признак на упаковке должен сразу вас насторожить

Как выбирать яйца в магазине / © pexels.com

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Речь идет о треснувших яйцах, следах утечки или яйцах, которые прилипли к упаковке. Такой признак может свидетельствовать о повреждении скорлупы, а значит, и о повышенном риске загрязнения продукта.

Почему не стоит покупать яйца с трещинами

Скорлупа — это не просто твердая оболочка яйца. Она выполняет защитную функцию, отделяя его содержимое от окружающей среды. Когда на скорлупе возникает трещина, этот естественный барьер нарушается.

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Особенно насторожить имеет ситуация, когда сырое яйцо уже утекло в упаковку. Его содержимое может попасть на соседние яйца, сам лоток, руки, пакет с продуктами, а затем на полки холодильника или кухонные поверхности.

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Проблема заключается не только в беспорядке. Если на яйцах присутствуют болезнетворные микроорганизмы, в частности сальмонелла, повреждение скорлупы и утечка содержимого увеличивают возможности для перекрестного загрязнения.

При этом снаружи все может выглядеть вполне нормально. Поэтому даже небольшую трещину не следует игнорировать.

Яйцо прилипло к упаковке — это тоже тревожный признак

Не все повреждения можно увидеть сразу. Иногда трещина расположена в нижней части скорлупы и скрыта от глаз.

Именно поэтому при выборе яиц следует не только осмотреть их сверху, но и осторожно проверить, свободно ли они двигаются в своих ячейках.

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Если яйцо крепко прилипло к картонной упаковке, это может быть признаком того, что она треснула и часть белка вытекла и засохла. Влажные пятна, засохшие следы внутри лотка или характерное прилипание — достаточная причина отказа от этой упаковки.

Даже если повреждено только одно яйцо, лучше выбрать другой лоток.

Значит трещина, что в яйце есть сальмонелла

Нет. Трещина на скорлупе не означает автоматически, что яйцо заражено сальмонеллой или другими опасными бактериями.

В то же время, нельзя считать абсолютно безопасными и все яйца с невредимой скорлупой. Потенциальное бактериальное загрязнение возможно даже в чистых с виду яйцах.

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Разница в том, что поврежденная скорлупа создает дополнительный риск. Если в магазине есть возможность выбрать целую упаковку без трещин и следов протечки, нет смысла покупать продукт с сомнительными признаками.

Как правильно выбирать яйца в магазине

Проверка занимает буквально несколько секунд. Если упаковку разрешено открыть, осмотрите яйца еще до того, как положите их в корзину.

Прежде всего, обратите внимание на скорлупу. На ней не должно быть заметных трещин или разбитых участков. Затем осмотрите саму упаковку: влажные пятна или засохшие следы могут свидетельствовать о том, что одно из яиц уже протекло.

Осторожно пошевелите яйца в ячейках. Они не должны быть приклеены ко дну упаковки.

Также проверьте срок годности и общее состояние продукта. Яйца должны быть чистыми, без видимых повреждений и посторонних запахов.

Эта простая привычка поможет не только не заплатить за разбитое яйцо, но и уменьшить риск принести домой продукт с поврежденной защитной оболочкой.

Что еще важно помнить

После покупки яйца нужно правильно хранить и соблюдать обычные правила гигиены во время приготовления пищи. Если сырое яйцо попало на руки или на кухонную поверхность, их следует тщательно вымыть.

Не следует также повторно использовать загрязненные упаковки из-под сырых яиц. Если внутри лотка разбито яйцо, вместе с его остатками на поверхности могут остаться микроорганизмы.

В следующий раз в магазине не спешите сразу класть лоток яиц в корзину. Откройте ее и потратьте несколько секунд на проверку. Если видите трещину, следы протекания или заметили, что яйцо прилипло к упаковке, самое простое решение оставить его и выбрать другое.

FAQ

Можно ли есть яйцо, если скорлупа треснула?

Если яйцо уже было треснувшим в магазине или вы не знаете, когда именно повредилась скорлупа, безопаснее его не использовать. Из-за трещины нарушается естественный защитный барьер яйца, что может увеличить риск попадания и распространения бактерий. Особенно не стоит покупать упаковку, если видно, что сырое яйцо протекло внутрь.

Как проверить свежесть яиц?

Еще в магазине проверьте срок годности, целостность скорлупы и состояние упаковки. На яйцах не должно быть трещин, а внутри лотка — влажных или засохших следов от сырого яйца. Также осторожно проверьте, не прилипли ли яйца к упаковке: это может указывать на скрытое повреждение скорлупы.

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