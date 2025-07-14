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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Никогда не поливайте сад и огород в это время суток, предупреждают садоводы — это пустая трата времени, еще ее растениям навредите

Когда лучше поливать растения в жаркую погоду

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Когда поливать сад и огород в жару

Когда поливать сад и огород в жару

Летом, когда солнце курит сильнее всего, растения нуждаются в дополнительном поливе. Однако просто лить воду под корни в любое время недостаточно. Как отмечают эксперты по садоводству Дон Шуинар и Сара Рубенс, время суток, выбранное для полива, имеет решающее значение для его эффективности. Неправильный выбор может привести к бесполезному расходу воды и даже навредить растениям.

Когда поливать нельзя

Самое плохое время для полива сада и огорода, который называют эксперты — это период с 10:00 до 16:00. Это время максимальной солнечной активности, когда земля прогревается сильнее всего. Если полить почву в этот период, большая часть влаги просто быстро испарится еще до того, как успеет добраться до корневой системы растений. Ваши усилия будут напрасны, а вода, особенно при использовании систем автоматического полива с большим расходом, будет потрачена впустую.

«В это время солнце сильнее всего, а высокие температуры приводят к испарению большей части воды, прежде чем она успеет пропитать почву и достичь корней растений». «Это не только снижает эффективность полива, но и приводит к значительным потерям воды и увеличению счетов за коммунальные услуги, если вы используете систему дождевания».

Помимо неэффективности дневной полив несет еще одну опасность — солнечные ожоги на листьях. Остающиеся на листьях воды действуют как увеличительное стекло, усиливая влияние солнечных лучей. Это может привести к ожогам, особенно на нежных молодых побегах и в ясную безоблачную погоду.

Оптимальное время для полива

Агрономы и садоводы настойчиво рекомендуют поливать огород между 5:00 и 9:00 утра. В это время на улице еще прохладно, а земля за ночь успевает остыть.

Если утренний полив пропущен, процедуру можно перенести на вечер после 17:00. Это также эффективное время, когда солнце уже не столь активно, и температура воздуха снижается.

Как лучше поливать утром или вечером? Между утренним и вечерним поливом, эксперты все же предпочитают первую половину дня. Причина в том, что при вечернем поливе капли воды могут оставаться на листьях ночью. Это создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний из-за повышенной влажности, ведь риск развития грибковых инфекций значительно возрастает, если листья остаются мокрыми в течение длительного времени.

Эти правила касаются не только уличных растений, но и комнатных цветов на подоконниках, поскольку они также подвергаются воздействию солнечных лучей. Помните, правильное время полива — это залог здорового роста и обильного урожая.

Основные правила эффективного полива

  • В первую очередь, ориентируйтесь на потребности растений и состояние почвы: Не поливайте по расписанию, а обращайте внимание на растения. Поливайте, когда замечаете признаки стресса (например, вялые листья) или когда верхний слой почвы становится сухим на ощупь.

  • Вместо частых поверхностных поливов поливайте обильно, но с большими интервалами. Глубокий полив способствует развитию сильной корневой системы, лучше выдерживающей периоды засухи.

  • Нанесение слоя мульчи (например, коры, опилок, компоста или соломы) на грядки поможет значительно снизить испарение влаги из почвы. Мульча поддерживает стабильную температуру почвы, предотвращает ее пересыхание и угнетает рост сорняков.

  • Всегда поливайте растения сразу после их высадки, независимо от того, будь то грядки или контейнеры. Это помогает почве осесть вокруг корней и обеспечивает растению необходимый стартовый запас влаги для приживания.

Особенности полива контейнерных растений и экономия воды

  • Растения, растущие в контейнерах, высыхают гораздо быстрее, чем растущие в открытом грунте. Поэтому их следует поливать каждый день или по крайней мере через день, особенно в жаркую погоду.

  • Рассмотрите возможность установки бочки для сбора воды. Это не только позволит сэкономить на счетах за воду, но и обеспечит ваши растения мягкой, свободной от хлора водой, которая более полезна для них.

  • Если вы хотите минимизировать расход воды и усилия на полив, выбирайте для своего сада растения, более устойчивые к засухе. Существует множество красивых и выносливых видов, которые отлично чувствуют себя даже при ограниченном поливе.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете обеспечить оптимальные условия роста своих растений, сэкономить воду и наслаждаться пышным и здоровым садом.

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