Никогда не садите эти овощные культуры на одной грядке, потому что урожая не будет

Возле каких растений нельзя сажать кабачки / © Credits

Реклама

Речь идет о кабачках. Многие считают, что эта культура совсем неприхотлива и может плодоносить даже в самых неблагоприятных условиях. Однако кабачки нуждаются в правильных «соседях» на грядке, потому что урожая можно не дождаться. Об этом пишет ресурс «Добрые Новости».

С какими культурами враждуют кабачки: их нельзя сажать вместе, потому что урожая не будет

Кабачки и картофель. На первый взгляд эти растения могут мирно сосуществовать на одном участке. Но на самом деле это одно из самых худших сочетаний. И кабачки, и картофель имеют склонность к похожим грибковым заболеваниям, особенно поражающим корни. К тому же, обе культуры потребляют много полезных веществ и будут конкурировать между собой, истощая почву.

Кабачки и огурцы. Хотя эти овощи и принадлежат к одной семье, их потребности кардинально отличаются. Огурцы обожают влагу и тень, а кабачки — солнце и открытое пространство. Если посадить их рядом, огуречные листья будут затенять кабачки, что замедлит их рост и в разы уменьшит количество завязи.

Лук и чеснок. Эти овощи часто рекомендуют сажать возле других культур из-за их фитонцидных свойств. Однако рядом с кабачками они будут тормозить образование завязи и замедлять рост растения.

Какие лучшие соседи для кабачков

Чтобы кабачки радовали обильным урожаем, выбирайте соседство с растениями, не мешающими им расти.

Салат не требует много питательных веществ.

Горох обогащает почву азотом.

Редис быстро растет и не подавляет развитие кабачков.

Кукуруза создает легкую тень и не мешает корневой системе.