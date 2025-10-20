Никогда не садите и не покупайте эти сорта картофеля: они плохо родят, невкусные и водянистые

Какой картофель не стоит сеять, потому что он невкусный / © www.freepik.com/free-photo

Картошку можно считать вторым хлебом, ведь с ней готовят кучу вкусных блюд. Но не все ее сорта одинаковы по вкусу и качеству. Некоторые из них разочаровывают настолько, что после первого урожая огородники никогда больше их не сажают. Такие клубни водянистые, невкусные и плохо развариваются. Рассказываем, какие сорта картофеля лучше не сажать и не покупать, чтобы потом не разочаровываться.

Какие сорта картофеля плохо родят, невкусные и водянистые

«Адретта». Когда-то этот сорт был популярен, но сейчас его часто продают в неоригинальном виде. Такие клубни теряют плотность после варки, становятся водянистыми и пресными на вкус. К тому же, такой картофель плохо хранится и не обильный, поэтому его лучше не сажать на своем огороде.

«Славянка». На первый взгляд хорошая, большая картофелина, но вкус у нее почти отсутствует. Во время жарки темнеет, а после варки остается жесткой.

«Синеглазка». Это старый сорт, отличающийся большой популярностью. Однако этот картофель уже давно не так вкусен, каким был раньше. Современные сорта водянистые, плохо хранятся и практически не родят.

«Невская». Этот сорт можно считать техническим, выращиваемым для вскармливания скота. Клубни имеют плотную текстуру после варки, не впитывают соль и специи. Поэтому блюда из такого картофеля получаются невкусными.

Как выбрать вкусный сорт картофеля

Чтобы не ошибиться, обращайте внимание на сорта, имеющие высокое содержание крахмала, именно они развариваются, обладают насыщенным вкусом и нежной текстурой.

К проверенным и вкусным относятся:

«Белла роса» — рассыпчатая, ароматная, идеальная для пюре.

«Скарб» — сбалансированное, не темнеет после варки.

«Гранада» — с выраженным вкусом и тонкой кожурой.

Также важно покупать сертифицированный посадочный материал, ведь даже самый лучший сорт может потерять качества, если его не обновлять несколько сезонов.