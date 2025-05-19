Никогда не садите возле своего дома эти деревья: они притягивают молнию, как магнитом

Тополь. Это дерево опасно не только тем, что притягивает к себе молнию. Если оно будет расти около дома, во время непогоды ветки могут падать на крышу и повредить ее. К тому же, тополь очень хрупкий, если молния попадет в него, он может надломиться, а его части вспыхнут и повлекут за собой пожар.