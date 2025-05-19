ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
408
Время на прочтение
1 мин

Никогда не садите возле своего дома эти деревья: они притягивают молнию, как магнитом

Молния довольно часто попадает в деревья, однако есть те, которые больше всего ее притягивают. Поэтому не стоит сажать их на своем дворе, чтобы не подвергаться опасности.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие деревья нельзя сажать возле дома

Какие деревья нельзя сажать возле дома / © www.freepik.com/free-photo

В какие деревья молния чаще всего попадает: их нельзя сажать возле своего дома

Наши предки верили, что именно в эти деревья постоянно попадает молния, поэтому никогда не сажали их на своем дворе. Об этом пишет ресурс «24 Канал».

  • Тополь. Это дерево опасно не только тем, что притягивает к себе молнию. Если оно будет расти около дома, во время непогоды ветки могут падать на крышу и повредить ее. К тому же, тополь очень хрупкий, если молния попадет в него, он может надломиться, а его части вспыхнут и повлекут за собой пожар.

  • Сосна также очень уязвима и может оказаться крайне опасной. Если в сосну попадет молния, ее кора разлетится на десятки метров. Поэтому может повредить как здание, так и хозяйственные постройки.

  • Дуб считается самым опасным деревом из всех. Ведь это могучее дерево способно проводить разряд электричества. Поэтому во время грозы молния попадает именно в дуб, где бы он ни рос — на открытой местности или у дома. Это дерево должно быть подальше от усадьбы.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
408
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie