Никогда не складывайте кастрюли и сковородки друг на друга: эксперт объяснил, чем это опасно

Посуда / © Associated Press

Большинство людей хранят кастрюли и сковородки неправильно — и даже не подозревают, что этим сокращают срок их службы. Эксперт по переездам Крис Таунсенд предостерегает: складывать посуду друг на друга в шкафу — одна из самых распространённых и одновременно самых вредных ошибок на кухне.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам специалиста компании «Three Movers», во время такого хранения возникает постоянное трение, которое постепенно повреждает внутреннюю поверхность сковородок. Особенно быстро это происходит с антипригарным покрытием. Когда дно одной сковороды контактирует с рабочей поверхностью другой, со временем появляются царапины и сколы.

Поврежденное антипригарное покрытие не только снижает эффективность приготовления пищи, но и может быть опасным. Часто люди считают, что посуда просто «износилась», хотя настоящая причина — неправильное хранение.

Проблема касается и тяжелых кастрюль — в частности чугунных или из нержавеющей стали. Если их ставить друг на друга, нижняя посуда может деформироваться. В результате сковорода неровно стоит на плите, а тепло распределяется неодинаково. Даже прочный эмалированный чугун не застрахован от сколов, если по нему постоянно скользит другая тяжелая посуда. А сколы на эмали могут привести к появлению ржавчины.

Эксперт советует альтернативные способы хранения. Если есть возможность, кастрюли лучше размещать рядом. Также эффективны настенные или потолочные подставки, которые позволяют экономить пространство и одновременно защищать посуду. Вертикальные органайзеры или перегородки в шкафу помогают хранить сковородки отдельно, без прямого контакта.

Если же избежать складирования невозможно, стоит использовать фетровые или силиконовые накладки между сковородками. Они уменьшают трение и риск царапин и считаются доступным решением для небольших кухонь.

