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Никогда не смешивайте эти батарейки: привычная ошибка может испортить технику
Неправильное сочетание батареек может сократить срок их службы и повысить риск протечки. Производители назвали простое правило, которого следует придерживаться при замене.
Одинаковый размер и напряжение батареек типа АА еще не означают, что элементы разных марок можно использовать вместе. Производители предостерегают от такого сочетания из-за различий в характеристиках батареек.
Об этом сообщило издание Slash Gear.
В частности, аккумуляторы разных брендов могут иметь разное внутреннее сопротивление и разряжаться по-разному. Из-за этого при их одновременном использовании может возникать неравномерный поток энергии, который влияет на работу устройства.
Еще одно возможное последствие — сокращение срока службы самих батареек. Разница в скорости разряда и уровне напряжения способствует их более быстрому износу. Кроме того, батарейки могут перегреваться, что повышает вероятность протекания и повреждения.
Компания Duracell не рекомендует устанавливать в одно устройство батарейки разных марок именно из-за риска протечки. Это может привести к коррозии батарейного отсека или внутренних деталей и повредить само устройство.
Отдельное предупреждение касается одновременного использования старых и новых батареек. Старая батарейка, как правило, имеет значительно меньший заряд, тогда как новая продолжает подавать питание даже после полной разрядки.
Duracell отмечает, что такое сочетание может ухудшить рабочие характеристики батареек, а также привести к протечке или разрыву. Поэтому компания рекомендует менять весь комплект одновременно. О риске протечки предупреждает и Energizer, указывая также на возможность повреждения имущества и травм.
Не рекомендуется смешивать батарейки разных типов, в частности щелочные и литиевые. Чтобы снизить перечисленные риски, следует использовать в одном устройстве батарейки одной марки и при замене устанавливать полный новый комплект.
Напомним, ранее мы сообщали, что крошечный кусочек фольги можно использовать для временного улучшения контакта батарейки в пульте дистанционного управления, если она ещё не разрядилась.