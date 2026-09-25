Никогда не смешивайте эти батарейки: привычная ошибка может испортить технику

Какие батарейки нельзя использовать вместе в технике / © pexels.com

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Одинаковый размер и напряжение батареек типа АА еще не означают, что элементы разных марок можно использовать вместе. Производители предостерегают от такого сочетания из-за различий в характеристиках батареек.

Об этом сообщило издание Slash Gear.

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В частности, аккумуляторы разных брендов могут иметь разное внутреннее сопротивление и разряжаться по-разному. Из-за этого при их одновременном использовании может возникать неравномерный поток энергии, который влияет на работу устройства.

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Еще одно возможное последствие — сокращение срока службы самих батареек. Разница в скорости разряда и уровне напряжения способствует их более быстрому износу. Кроме того, батарейки могут перегреваться, что повышает вероятность протекания и повреждения.

Компания Duracell не рекомендует устанавливать в одно устройство батарейки разных марок именно из-за риска протечки. Это может привести к коррозии батарейного отсека или внутренних деталей и повредить само устройство.

Отдельное предупреждение касается одновременного использования старых и новых батареек. Старая батарейка, как правило, имеет значительно меньший заряд, тогда как новая продолжает подавать питание даже после полной разрядки.

Duracell отмечает, что такое сочетание может ухудшить рабочие характеристики батареек, а также привести к протечке или разрыву. Поэтому компания рекомендует менять весь комплект одновременно. О риске протечки предупреждает и Energizer, указывая также на возможность повреждения имущества и травм.

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Не рекомендуется смешивать батарейки разных типов, в частности щелочные и литиевые. Чтобы снизить перечисленные риски, следует использовать в одном устройстве батарейки одной марки и при замене устанавливать полный новый комплект.

Напомним, ранее мы сообщали, что крошечный кусочек фольги можно использовать для временного улучшения контакта батарейки в пульте дистанционного управления, если она ещё не разрядилась.

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