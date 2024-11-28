Никогда не совершайте этих ошибок во время разогревания супа: как это правильно делать

Рассказываем о двух самых распространенных ошибках, которые чаще всего совершают люди при нагревании супа.

Как нужно правильно разогревать суп, чтобы не испортить его

Во-первых, многие люди не прогревают хранившийся в холодильнике суп до нужной температуры. Согласно рекомендациям экспертов по безопасности питания все блюда на основе мяса, птицы, рыбы и даже овощные бульоны следует прогревать до внутренней температуры 74°C. Это гарантирует уничтожение большинства патогенных микроорганизмов, которые могут развиваться во время хранения в холодильнике.

Супы следует хранить в холодильнике не более 3 дней. Если блюдо хранилось более 2 дней, его нужно довести до кипения – это не рекомендация, а мера предосторожности, чтобы предупредить риск пищевого отравления.

Вторая серьезная ошибка – перегревание супа. Это может действительно ухудшить вкус и текстуру ингредиентов, особенно если в супе содержатся крупы, макароны или овощи. Начальная структура этих компонентов может измениться, стать мягкой и разваренной, что отрицательно скажется на общем вкусе и внешнем виде блюда.

Чтобы сохранить качество и вкус супа, рекомендуется прогревать его до момента, когда он начнет кипеть. После этого нужно сразу убавить огонь до минимума и дать супу еще несколько минут погреться, не позволяя ему активно кипеть. Это позволит достичь необходимой температуры, сохраняя текстуру и вкус блюда.

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