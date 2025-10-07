Никогда не ставьте это на подоконник: 5 вещей, которым не место на кухонном окне

Какие вещи нельзя держать на кухонном подоконнике / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Многие хозяйки превращают кухонный подоконник в настоящую «полку спасения» — здесь есть вазы, фрукты, приборы и даже клетки с домашними любимцами. Кажется, это очень удобно — рядом, красиво и все под рукой. Но на самом деле некоторые вещи на окне не просто неуместны, но и создают реальную опасность для здоровья, безопасности и чистоты дома. Рассказываем, ссылаясь на ресурс ukr.media, какие пять предметов не стоит держать на кухонном подоконнике, если вы хотите избежать проблем.

Какие вещи лучше не держать на кухонном подоконнике и почему

Стеклянные и хрупкие вещи. Хрустальные вазы, бокалы или фарфоровые статуэтки выглядят привлекательно, но кухня — не место для таких вещей. При малейшем сквозняке они могут упасть и разбиться. Кроме того, жир и пар от плиты быстро оседают на стекле, оставляя налет и копоть, которые трудно отмыть.

Продукты питания. Солнце, попадающее на подоконник, вредит большинству продуктов. Под его влиянием масло становится горьким, специи теряют аромат, крупы зацветают, а фрукты и овощи быстро гниют и привлекают мелких насекомых. Подоконник — не место для хранения пищевых запасов.

Бытовая химия. Освежители воздуха, аэрозоли, моющие средства или порошки не должны стоять на окне. Под действием солнца и тепла от батареи они могут утратить свои характеристики, а время от времени даже выделять токсические испарения. Некоторые средства при перегревании становятся взрывоопасными. Поэтому все химические продукты лучше хранить в закрытом шкафчике, подальше от плиты и прямых солнечных лучей.

Бытовая техника. Чайник, кофеварка, блендер или мультиварка на подоконнике — это не только неудобно, но и небезопасно. Они выделяют пар, из-за чего стекло постоянно потеет, а влага накапливается на поверхности. Впоследствии могут появиться плесень, грибок или даже испортить сам подоконник. К тому же, влага рядом с электроприборами — это риск короткого замыкания.

Клетка с домашним питомцем. Попугаи, хомячки или морские свинки на кухонном подоконнике не только негигиенично, но и опасно для самих животных. Они не переносят сквозняков и жары, а прямой солнечный свет может вызвать у них перегревание и даже стресс.

Что можно оставить на подоконнике

Подоконник — это зона света и свежего воздуха, поэтому перегружать его не стоит. Идеальный вариант — небольшое количество комнатных растений или зеленые травы, которые украсят кухню и насытят воздух кислородом. Хорошо чувствуют себя на кухне алоэ, мята, базилик, петрушка и даже укроп, они не только очищают воздух, но и пригодятся во время приготовления блюд.