Никогда не стирайте эти вещи в стиральной машине: большинство из нас совершают эту ошибку

Большинство из нас беспокоится, что во время стирки в машинке может повредиться одежда или обувь. Впрочем, во время повредиться может и бытовая техника.

Специалисты по ремонту бытовой техники раскрывают, какие вещи не следует стирать в стиральной машине, пишет издание Kobieta w INTERIA.PL .

Коврики

Как обычные коврики не стоит класть в барабан стиральной машины. Их длинные волокна могут засорить ливень, приводящий к повреждению подшипников. Коврики для ванной комнаты также под запретом. Обычно они имеют резиновую основу, которая может развалиться во время стирки и засорить сливной шланг.

Кроме того, коврики во время стирки поглощают большое количество воды и становятся очень тяжелыми. Они могут повредить стиральную машину при цикле отжима.

Толстые одеяла

Толстые одеяла также не подходят для машинной стирки. После поглощения воды их вес значительно превышает рекомендуемую загрузку. Это может повредить механизм отжима, а также увеличить риск короткого замыкания.

Одежда с металлическими или декоративными элементами

Металлические пуговицы, бусины, блестки или бахрома могут легко оторваться во время стирки, повредив барабан, фильтры или даже полностью заблокировать слив.

Одежду с большим количеством аксессуаров следует стирать в специальных сетчатых мешках.

Сильно загрязненная одежда

Сильно загрязненная рабочая одежда также не следует стирать в стиральной машине. Засохшая грязь, остатки жира, краски и лака, а также строительная пыль могут засорить фильтры и механизмы машины, что со временем приведет к повреждениям. Такую грязную одежду следует сначала постирать вручную и тщательно прополоскать.

Одежда, покрытая шерстью животных

Одежда, покрытая кошачьей или собачьей шерстью, может легко засорить фильтры стиральной машины, не только повредив ее, но и перенеся шерсть на другую одежду и ткани, которые стираются вместе.

