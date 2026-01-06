Никогда не сушите белье в этой части квартиры: последствия могут удивить

Где сушить белье в квартире / © pexels.com

Большинство уже знают, что сушить белье на радиаторах отопления — плохая идея. Это снижает эффективность обогрева и создает благоприятные условия для появления плесени. Но есть еще одна опасность, о которой задумываются единицы — сушка одежды у наружных стен.

Где категорически не стоит сушить белье

Эксперты объясняют: когда мокрое белье размещают рядом с наружной стеной, влага оседает на самой холодной поверхности в доме. Именно здесь быстро появляется конденсат, сырые пятна и плесень — и часто проблему замечают уже тогда, когда она приобретает угрожающие масштабы.

Зимой наружные стены значительно холоднее внутренних. Если белье висит слишком близко к такой поверхности, влага не улетучивается должным образом, а постепенно накапливается в стене. Ситуацию усложняет то, что эти участки обычно прикрыты сушилкой или мебелью. В результате владельцы жилья обнаруживают повреждения поздно — когда плесень уже распространилась, а ремонт обходится в немалую сумму.

Длительное воздействие влаги может повлечь за собой отслоение краски, разрушение штукатурки и другие серьезные дефекты стен, устранение которых требует сложных и дорогостоящих работ.

Как правильно сушить белье в квартире.

Если избежать сушки в помещении невозможно, специалисты советуют ставить сушилку поближе к внутренним стенам, которые обычно теплее.

Не менее важно оставлять достаточно пространства вокруг одежды — циркуляция воздуха является ключевым условием для эффективного испарения влаги.

Регулярное проветривание комнаты — даже несколько минут — или использование осушителя воздуха значительно снижает риск образования сырости и плесени и помогает поддерживать здоровый микроклимат в доме.