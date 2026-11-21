Что нельзя сушить на батарее — 5 вещей, которые легко испортить / © Credits

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В холодное время года многие люди сушат мокрую одежду на батарейках, чтобы ускорить процесс. Однако такой способ может испортить ткань, лишить вещи эластичности и даже навсегда изменить их внешний вид.

Об этом сообщает Express со ссылкой на эксперта по одежде компании OKTshirt Кристиана Константина.

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По словам специалиста, главная опасность заключается в неравномерном нагреве. Часть ткани, непосредственно соприкасающаяся с горячим радиатором, высыхает значительно быстрее остальной. Именно в местах соприкосновения с батареей чаще всего возникают повреждения.

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Эксперт назвал пять видов одежды и обуви, которые не следует сушить на радиаторах.

Какие вещи нельзя сушить на батарее

Леггинсы и спортивная одежда

Вещи, содержащие эластан, особенно чувствительны к высоким температурам. При прямом контакте с горячей поверхностью ткань может потерять эластичность, восстановить которую уже не удастся. Такую одежду лучше развешивать на обычной сушилке.

Шерстяные свитера

Шерсть также плохо переносит неравномерный нагрев. Часть свитера, лежащая на батарее, высыхает первой, из-за чего материал может изменить цвет или повредиться.

Вместо этого эксперт советует раскладывать шерстяные вещи на чистом полотенце, осторожно придавая им первоначальную форму руками.

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Футболки и худи с принтами

Высокая температура может повредить рисунки на одежде. Особенно уязвимы места сгибов, где принт под воздействием тепла может потрескаться.

Чтобы этого избежать, вещи с рисунками рекомендуется выворачивать наизнанку и сушить в подвешенном состоянии.

Пуховики

Сушка пуховиков на батарее может привести к образованию влажных комков внутри наполнителя. Дело в том, что внешняя ткань высыхает значительно быстрее, чем пух.

Если производитель разрешает машинную сушку, специалист рекомендует использовать низкотемпературный режим и примерно каждые 20 минут тщательно встряхивать куртку.

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Кожаная обувь и сапоги

Прямой нагрев негативно сказывается на натуральной коже, поэтому не стоит ставить мокрую обувь на батарею.

Вместо этого эксперт советует набить ботинки газетами и оставить их сохнуть естественным образом в хорошо проветриваемом помещении.

Как правильно сушить одежду зимой

Кристиан Константин рекомендует не класть мокрые вещи непосредственно на горячие радиаторы. Если другого источника тепла нет, стоит поставить сушилку рядом с батареей, оставив достаточно места для циркуляции воздуха.

Кроме того, специалисты Лондонской пожарной бригады предостерегают от использования портативных обогревателей для сушки одежды. Такие приборы необходимо держать подальше от одеял, постельного белья, штор и мебели.

Напомним, ранее мы сообщали, что пригоревший жир в духовке не обязательно оттирать часами. Обычное кухонное средство поможет размягчить даже стойкие загрязнения всего за 5–10 минут.

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