Никогда не убирайте это пылесосом: 5 вещей, которые могут вывести технику из строя

Что нельзя убирать пылесосом и почему это опасно / © pexels.com

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Пылесос значительно упрощает уборку дома, однако использовать его можно далеко не для всего. Некоторые виды мусора могут повредить шланг, фильтры и другие детали устройства, а в отдельных случаях даже создать угрозу возгорания.

Эксперт по уборке Мэри Марлоу Леверетт назвала для Real Simple пять вещей, которые лучше убирать другим способом.

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Разбитое стекло

Обычный пылесос — не лучший помощник, если на полу разбился стакан или другой стеклянный предмет. Острые осколки могут повредить шланг, застрять в щетке или ролике, а также прорезать мешок для пыли.

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Крупные осколки стекла лучше аккуратно собрать руками в защитных перчатках. Для более мелких осколков можно использовать пылесос для влажной и сухой уборки, если это разрешено производителем. После уборки стоит дополнительно посветить на пол яркой лампой под разными углами — так легче заметить остатки стекла.

Пепел из камина

Даже небольшая горячая углина среди пепла может стать причиной возгорания внутри пылесоса. Поэтому для очистки камина рекомендуется использовать металлическую лопату и ведро.

Не стоит спешить с уборкой пылесосом до полного остывания золы. Её мелкие частицы могут забивать фильтры и шланги, из-за чего мощность всасывания пылесоса снизится. Подобная проблема может возникнуть при работе с большим количеством муки, пищевой соды и других мелкодисперсных порошков. Основную часть такого мусора лучше сначала убрать веником и совочком.

Жидкости и липкие пятна

Обычные пылесосы не предназначены для сбора жидкостей. Например, пролитое молоко может повредить электрические компоненты устройства, а его остатки — вызвать неприятный запах.

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Липкие продукты также могут оставаться внутри шланга, откуда их сложно удалить. Со временем это может создать благоприятные условия для появления плесени. Разлитые жидкости и липкие загрязнения безопаснее убирать шваброй или бумажными полотенцами.

Шнуры и мелкие предметы

Перед уборкой следует осмотреть пол и убрать с него кабели, монеты, шпильки, скрепки, небольшие игрушки и другие предметы. Длинные шнуры могут намотаться на ролик и повредить пылесос, а твердые мелкие предметы — попасть внутрь и повредить шланг, мешок или другие компоненты.

Особенно внимательно следует проверять детские комнаты, домашние кабинеты и места для рукоделия. Для поиска мелких металлических предметов на ковре можно воспользоваться сильным магнитом.

Влажная почва

Если вазон опрокинулся на пол, сразу же хвататься за пылесос тоже не стоит. Почва из горшка может оставаться влажной, а попадание влаги внутрь обычного пылесоса может вывести его из строя.

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Основную часть мусора лучше собрать веником и совочком. Оставшийся мусор следует полностью высушить — и только после этого убрать пылесосом.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему после завершения стирки дверца стиральной машины может не открываться. Во многих случаях неисправность можно устранить самостоятельно с помощью нескольких простых действий.

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