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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Никогда не убирайте это пылесосом: 5 вещей, которые могут вывести технику из строя

Привычка убирать всё пылесосом может привести к поломке техники. Эксперт назвала пять вещей, для которых лучше выбрать другой способ очистки.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Что нельзя убирать пылесосом и почему это опасно

Что нельзя убирать пылесосом и почему это опасно / © pexels.com

Пылесос значительно упрощает уборку дома, однако использовать его можно далеко не для всего. Некоторые виды мусора могут повредить шланг, фильтры и другие детали устройства, а в отдельных случаях даже создать угрозу возгорания.

Эксперт по уборке Мэри Марлоу Леверетт назвала для Real Simple пять вещей, которые лучше убирать другим способом.

  • Разбитое стекло

Обычный пылесос — не лучший помощник, если на полу разбился стакан или другой стеклянный предмет. Острые осколки могут повредить шланг, застрять в щетке или ролике, а также прорезать мешок для пыли.

Крупные осколки стекла лучше аккуратно собрать руками в защитных перчатках. Для более мелких осколков можно использовать пылесос для влажной и сухой уборки, если это разрешено производителем. После уборки стоит дополнительно посветить на пол яркой лампой под разными углами — так легче заметить остатки стекла.

  • Пепел из камина

Даже небольшая горячая углина среди пепла может стать причиной возгорания внутри пылесоса. Поэтому для очистки камина рекомендуется использовать металлическую лопату и ведро.

Не стоит спешить с уборкой пылесосом до полного остывания золы. Её мелкие частицы могут забивать фильтры и шланги, из-за чего мощность всасывания пылесоса снизится. Подобная проблема может возникнуть при работе с большим количеством муки, пищевой соды и других мелкодисперсных порошков. Основную часть такого мусора лучше сначала убрать веником и совочком.

  • Жидкости и липкие пятна

Обычные пылесосы не предназначены для сбора жидкостей. Например, пролитое молоко может повредить электрические компоненты устройства, а его остатки — вызвать неприятный запах.

Липкие продукты также могут оставаться внутри шланга, откуда их сложно удалить. Со временем это может создать благоприятные условия для появления плесени. Разлитые жидкости и липкие загрязнения безопаснее убирать шваброй или бумажными полотенцами.

  • Шнуры и мелкие предметы

Перед уборкой следует осмотреть пол и убрать с него кабели, монеты, шпильки, скрепки, небольшие игрушки и другие предметы. Длинные шнуры могут намотаться на ролик и повредить пылесос, а твердые мелкие предметы — попасть внутрь и повредить шланг, мешок или другие компоненты.

Особенно внимательно следует проверять детские комнаты, домашние кабинеты и места для рукоделия. Для поиска мелких металлических предметов на ковре можно воспользоваться сильным магнитом.

  • Влажная почва

Если вазон опрокинулся на пол, сразу же хвататься за пылесос тоже не стоит. Почва из горшка может оставаться влажной, а попадание влаги внутрь обычного пылесоса может вывести его из строя.

Основную часть мусора лучше собрать веником и совочком. Оставшийся мусор следует полностью высушить — и только после этого убрать пылесосом.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему после завершения стирки дверца стиральной машины может не открываться. Во многих случаях неисправность можно устранить самостоятельно с помощью нескольких простых действий.

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