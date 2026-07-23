Никогда не выбрасывайте большие огурцы: топ-3 легких рецептов, которые удивят вкусом и сохранят урожай

Что приготовить из перезрелых огурцов / © pexels.com

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Многие считают, что перезревшие огурцы уже непригодны для приготовления. На самом деле, даже крупные плоды с жесткой кожурой и сформированными семенами могут стать основой для вкусных домашних заготовок и горячих блюд. Достаточно очистить их от кожуры, удалить семена и использовать мякоть.

В материале ТСН.ua собрали три проверенных рецепта, которые помогут не только спасти урожай, но и разнообразить летнее меню.

Икра из перезрелых огурцов

Эта закуска напоминает кабачковую икру, но имеет более свежий и нежный вкус. Она прекрасна по вкусу как на кусочке хлеба, так и как дополнение к картофелю или мясным блюдам.

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Ингредиенты:

1 кг очищенных перезрелых огурцов;

2 моркови;

2 луковицы;

2 помидора или 2 ст. л. томатной пасты;

2 зубчика чеснока;

3 ст. л. масла;

соль, чёрный перец;

зелень по вкусу.

Способ приготовления

Огурцы очистите от кожуры, разрежьте пополам и ложкой удалите семена. Мякоть нарежьте небольшими кубиками. Лук измельчите, натрите морковь на большой терке и обжарьте овощи до мягкости. Добавьте нарезанные огурцы и тушите около 20 минут, пока они не пустят сок и не станут нежными. Уложите нарезанные помидоры или томатную пасту, всыпьте соль и перец, после чего готовьте еще 15 минут. В конце добавьте измельченный чеснок и зелень. По желанию перебейте массу блендером до однородной смеси. Подавать икру можно как теплой, так и охлажденной.

Огуречное рагу с овощами

Если не знаете, что приготовить к ужину, обратите внимание на этот простой рецепт. Перезревшие огурцы после тушения становятся мягкими и хорошо смешиваются с другими овощами.

Ингредиенты:

2 большие перезрелые огурцы;

2 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

1 болгарский перец;

2 помидора;

3 ст. л. растительного масла;

соль, перец, паприка;

свежая зелень.

Как готовить

Огурцы очистите и удалите семена. Нарежьте все овощи одинаковыми кусочками. Сначала обжарьте лук и морковь, затем добавьте картофель. Через несколько минут уложите огурцы, перец и помидоры. Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите примерно 30 минут. В конце приправьте специями и добавьте зелень.

Рагу получается сочным и ароматным. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир.

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Варенье из перезрелых огурцов

Звучит необычно, но этот рецепт давно известен любителям домашних заготовок. По вкусу десерт напоминает варенье из арбузных корок или кабачков.

Ингредиенты:

1 кг очищенных огурцов;

800 г сахара;

сок половины лимона;

цедра одного лимона;

щепотка корицы или ванили по желанию.

Приготовление

Огурцы очистите, удалите семена и нарежьте небольшими кубиками. Засыпьте кусочки сахаром и оставьте на 2–3 часа, чтобы они пустили сок. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, доведите до кипения и варите около 20 минут. Затем полностью охладите массу. Повторите варку еще дважды. Во время последнего этапа добавьте лимонный сок, цедру и корицу или ваниль. Готовое варенье разлейте в стерилизованные банки и закройте крышками. Оно прекрасно подходит с чаем, блинами или домашней выпечкой.

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