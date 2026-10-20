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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Никогда не выбрасывайте кости: их можно превратить в бесценное удобрение для своего огорода

Не спешите выбрасывать кости после приготовления мяса: из них делают костную муку — органическое удобрение с фосфором и кальцием. Как его использовать на огороде и какие ошибки избегать.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какая польза костей для огорода

Какая польза костей для огорода / © www.freepik.com/free-photo

Кости после приготовления мяса могут стать сырьем для органического удобрения, используемого в садоводстве. О пользе костной муки пишет Королевское садоводческое общество Великобритании — RHS. Этот продукт животного происхождения содержит фосфор, необходимый для развития корневой системы, а питательные вещества постепенно высвобождаются. Однако, чтобы извлечь пользу для огорода, кости нужно правильно подготовить и не вносить их в почву бездумно.

Чем кости полезны для огорода

Основная ценность костей — в содержании минеральных веществ, прежде всего кальция и фосфора. Фосфор участвует в энергетических процессах растений, помогает развитию корней и важен для цветения и формирования плодов. Кальций требуется для формирования клеточных стенок.

Поэтому переработанные кости используют для изготовления костной муки — органического удобрения, которое медленно отдает питательные вещества. В то же время, оно не является универсальным средством для всех грядок: эффективность зависит от кислотности почвы, доступности фосфора и потребностей конкретных растений. Если почва уже обеспечена этим элементом, дополнительное внесение может быть ненужным.

Как превратить кости в удобрение

Для домашнего использования важно не закапывать кости вместе с остатками мяса, жиром или соусом. Такая органика может привлекать грызунов и животных, а сами кости разлагаются медленно.

Чтобы подготовить сырье, можно действовать следующим образом:

  • Очистите кости. Удалите остатки мяса, хрящей и жира. Не используйте кости, загрязненные соусами или другими пищевыми примесями.

  • Тщательно высушите. Кости должны быть полностью сухими. Не измельчайте сырое сырье и не вдыхайте пыль во время работы.

  • Измельчите. Для использования в качестве удобрений кости нужно превратить в мелкую фракцию. Из-за твердости материала это сложно сделать обычными кухонными устройствами, поэтому кое-кому безопаснее приобрести готовую костную муку, предназначенную для сада.

  • Вносите равномерно. Готовое удобрение вносите, учитывая тип почвы и потребности растений. Не следует сыпать измельченные кости в большом количестве под каждый куст или овощную культуру. Избыток фосфора способен нарушать усвоение других частей питания.

Каким растениям подходит костная мука

Такое удобрение может быть уместным для плодовых и декоративных растений, особенно при посадке или укоренении, если почвы не хватает фосфора. Однако оно не заменяет комплексное питание и не гарантирует большего урожая само по себе.

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