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Никогда не выбрасывайте кости: их можно превратить в бесценное удобрение для своего огорода
Не спешите выбрасывать кости после приготовления мяса: из них делают костную муку — органическое удобрение с фосфором и кальцием. Как его использовать на огороде и какие ошибки избегать.
Кости после приготовления мяса могут стать сырьем для органического удобрения, используемого в садоводстве. О пользе костной муки пишет Королевское садоводческое общество Великобритании — RHS. Этот продукт животного происхождения содержит фосфор, необходимый для развития корневой системы, а питательные вещества постепенно высвобождаются. Однако, чтобы извлечь пользу для огорода, кости нужно правильно подготовить и не вносить их в почву бездумно.
Чем кости полезны для огорода
Основная ценность костей — в содержании минеральных веществ, прежде всего кальция и фосфора. Фосфор участвует в энергетических процессах растений, помогает развитию корней и важен для цветения и формирования плодов. Кальций требуется для формирования клеточных стенок.
Поэтому переработанные кости используют для изготовления костной муки — органического удобрения, которое медленно отдает питательные вещества. В то же время, оно не является универсальным средством для всех грядок: эффективность зависит от кислотности почвы, доступности фосфора и потребностей конкретных растений. Если почва уже обеспечена этим элементом, дополнительное внесение может быть ненужным.
Как превратить кости в удобрение
Для домашнего использования важно не закапывать кости вместе с остатками мяса, жиром или соусом. Такая органика может привлекать грызунов и животных, а сами кости разлагаются медленно.
Чтобы подготовить сырье, можно действовать следующим образом:
Очистите кости. Удалите остатки мяса, хрящей и жира. Не используйте кости, загрязненные соусами или другими пищевыми примесями.
Тщательно высушите. Кости должны быть полностью сухими. Не измельчайте сырое сырье и не вдыхайте пыль во время работы.
Измельчите. Для использования в качестве удобрений кости нужно превратить в мелкую фракцию. Из-за твердости материала это сложно сделать обычными кухонными устройствами, поэтому кое-кому безопаснее приобрести готовую костную муку, предназначенную для сада.
Вносите равномерно. Готовое удобрение вносите, учитывая тип почвы и потребности растений. Не следует сыпать измельченные кости в большом количестве под каждый куст или овощную культуру. Избыток фосфора способен нарушать усвоение других частей питания.
Каким растениям подходит костная мука
Такое удобрение может быть уместным для плодовых и декоративных растений, особенно при посадке или укоренении, если почвы не хватает фосфора. Однако оно не заменяет комплексное питание и не гарантирует большего урожая само по себе.