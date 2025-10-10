Владельцы погребов уже давно знают, что эти простые картонные упаковки для яиц — не мусор, а полезная вещь, которая поможет сохранить овощи, устранить лишнюю влагу и неприятный запах в подвале.

Впитывают влагу и предотвращают образование плесени. Картон прекрасно поглощает избыточную влагу из воздуха. Если положить несколько лотков в разные углы подвала, они впитают весь образующийся осенью конденсат. Это особенно важно, ведь именно влага провоцирует гниение овощей и появление грибка на стенах.

Помогают бороться с неприятным запахом. Если в подвале появился затхлый запах, просто положите несколько лотков в местах, где высокая влажность. Они действуют как натуральный абсорбент, как активированный уголь, только без химии. Через несколько дней в помещении станет гораздо свежее.

Станут отличным утеплителем. Если у вас старый подвал и с осени пробирается холод, лотки можно положить на полки или прикрепить к стенам. Картон обладает теплоизоляционными свойствами, поэтому немного уменьшает перепады температуры.