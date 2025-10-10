ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Никогда не выбрасывайте лотки для яиц: отнесите в погреб — и избавитесь сразу от нескольких проблем

Обычные лотки для яиц большинство из нас отправляет на свалку, даже не задумываясь, что они могут стать настоящей находкой для хозяйства.

Зачем относить лотки для яиц в погреб

Зачем относить лотки для яиц в погреб / © www.freepik.com/free-photo

Владельцы погребов уже давно знают, что эти простые картонные упаковки для яиц — не мусор, а полезная вещь, которая поможет сохранить овощи, устранить лишнюю влагу и неприятный запах в подвале.

Зачем лотки для яиц нужно относить в погреб: полезные лайфхаки

  • Впитывают влагу и предотвращают образование плесени. Картон прекрасно поглощает избыточную влагу из воздуха. Если положить несколько лотков в разные углы подвала, они впитают весь образующийся осенью конденсат. Это особенно важно, ведь именно влага провоцирует гниение овощей и появление грибка на стенах.

  • Помогают бороться с неприятным запахом. Если в подвале появился затхлый запах, просто положите несколько лотков в местах, где высокая влажность. Они действуют как натуральный абсорбент, как активированный уголь, только без химии. Через несколько дней в помещении станет гораздо свежее.

  • Станут отличным утеплителем. Если у вас старый подвал и с осени пробирается холод, лотки можно положить на полки или прикрепить к стенам. Картон обладает теплоизоляционными свойствами, поэтому немного уменьшает перепады температуры.

  • Идеальны для хранения овощей и фруктов. Яичные лотки можно использовать вместо подставок для лука, чеснока, яблок или картофеля. Они не только сохраняют продукты от контакта с сырыми поверхностями, но позволяют воздуху циркулировать между ними. Благодаря этому овощи дольше не прорастают и не плесневеют.

Как правильно использовать

  • Используйте только сухие и чистые лотки без пятен и посторонних запахов.

  • Раз на сезон меняйте их на новые, ведь картон со временем насыщается влагой.

  • Для лучшего эффекта разместите несколько лотков в разных частях погреба: под стеллажами и у стен.

