Никогда не выбрасывайте луковую шелуху: вот что с ней можно сделать

Опытные хозяйки изобрели кучу способов применения луковой шелухи в быту.
Мы все привыкли к тому, что луковая шелуха – это просто отход, который идет на помойку. На самом деле, она обладает множеством полезных свойств, поэтому ее можно применить для разнообразных бытовых нужд.
Как применить луковую шелуху для бытовых нужд
- Из луковой шелухи выйдет прекрасный натуральный краситель. Так можно окрашивать яйца и ткань, она придает красивый коричневый оттенок и является абсолютно безопасной для здоровья.
- Шелуха – это прекрасный материал для компоста. Она обогащает почву полезными веществами и улучшает ее структуру, тем самым повышая урожайность.
- Шелуху лука можно использовать для приготовления настоя, который станет отличным удобрением для растений. Просто залейте шелуху кипятком и дайте настояться несколько дней, после чего полейте свои цветы.
- Луковая шелуха отлично подходит для борьбы с вредителями в саду. Разложите ее вокруг растений, это будет отпугивать многих насекомых.
- Шелуху можно класть в супы и бульон, она придает блюдам золотистый цвет и более насыщенный вкус.
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