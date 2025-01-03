Никогда не выбрасывайте луковую шелуху: вот что с ней можно сделать

Мы все привыкли к тому, что луковая шелуха – это просто отход, который идет на помойку. На самом деле, она обладает множеством полезных свойств, поэтому ее можно применить для разнообразных бытовых нужд.

Как применить луковую шелуху для бытовых нужд

Из луковой шелухи выйдет прекрасный натуральный краситель. Так можно окрашивать яйца и ткань, она придает красивый коричневый оттенок и является абсолютно безопасной для здоровья. Шелуха – это прекрасный материал для компоста. Она обогащает почву полезными веществами и улучшает ее структуру, тем самым повышая урожайность. Шелуху лука можно использовать для приготовления настоя, который станет отличным удобрением для растений. Просто залейте шелуху кипятком и дайте настояться несколько дней, после чего полейте свои цветы. Луковая шелуха отлично подходит для борьбы с вредителями в саду. Разложите ее вокруг растений, это будет отпугивать многих насекомых. Шелуху можно класть в супы и бульон, она придает блюдам золотистый цвет и более насыщенный вкус.

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