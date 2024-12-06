Никогда не выбрасывайте пластиковые бутылки: 7 креативных идей для применения в быту

Существует множество практических способов повторного применения пластиковых бутылок, позволяющих продлить срок службы и найти им новое назначение.
Рассказываем, как подарить ненужным пластиковым бутылкам вторую жизнь.
Что можно сделать из ненужных пластиковых бутылок: 7 полезных идей
- Декор для дома и сада. Пластиковые бутылки могут служить материалом для создания декоративных элементов – искусственных растений, которые станут долговечным украшением сада, балкона или террасы.
- Система полива. Пластиковые бутылки можно использовать для создания системы автоматического полива растений, обеспечивая им постоянный доступ к влаге.
- Выращивание растений. Пластиковые бутылки можно использовать для выращивания растений без грунта.
- Светильники. Если в бутылке проделать отверстие и поместить внутрь любой источник света, то получится креативный светильник.
- Вертушки. Из пластиковых бутылок можно сделать декоративные вертушки на ножках для своего сада, которые не только будут украшением, но и будут отпугивать вредителей от вашего участка.
- Горшки для растений. Если некуда сажать цветы или рассаду, пластиковые бутылки могут полностью заменить горшки.
- Декоративное ограждение. Пластиковый материал можно использовать для создания декоративных изгородей, сформировать оригинальное обрамление для клумб и грядок.
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