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Никогда не выбрасывайте пластиковые бутылки: 7 креативных идей для применения в быту

Никогда не выбрасывайте пластиковые бутылки: 7 креативных идей для применения в быту

Что сделать из пластиковых бутылок / Фото: Freepik

Существует множество практических способов повторного применения пластиковых бутылок, позволяющих продлить срок службы и найти им новое назначение.

Рассказываем, как подарить ненужным пластиковым бутылкам вторую жизнь.

Что можно сделать из ненужных пластиковых бутылок: 7 полезных идей

  1. Декор для дома и сада. Пластиковые бутылки могут служить материалом для создания декоративных элементов – искусственных растений, которые станут долговечным украшением сада, балкона или террасы.
  2. Система полива. Пластиковые бутылки можно использовать для создания системы автоматического полива растений, обеспечивая им постоянный доступ к влаге.
  3. Выращивание растений. Пластиковые бутылки можно использовать для выращивания растений без грунта.
  4. Светильники. Если в бутылке проделать отверстие и поместить внутрь любой источник света, то получится креативный светильник.
  5. Вертушки. Из пластиковых бутылок можно сделать декоративные вертушки на ножках для своего сада, которые не только будут украшением, но и будут отпугивать вредителей от вашего участка.
  6. Горшки для растений. Если некуда сажать цветы или рассаду, пластиковые бутылки могут полностью заменить горшки.
  7. Декоративное ограждение. Пластиковый материал можно использовать для создания декоративных изгородей, сформировать оригинальное обрамление для клумб и грядок.

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