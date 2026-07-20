Никогда не выбрасывайте соль после засолки сала: 5 полезных методов применения в быту

Как использовать соль после сала в быту / © Фото из открытых источников

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После засолки сала многие хозяйки просто выбрасывают использованную соль, считая ее непригодной для дальнейшего использования. Действительно, для приготовления пищи она уже не подходит, ведь впитывает жир, аромат специй и часть влаги. Однако такая соль может еще пригодиться в быту. Ее можно использовать для хозяйственных нужд, где пищевая чистота уже не имеет значения. Эксперты поделились несколькими простыми способами, которые помогут использовать его с пользой.

Посыпайте дорожки зимой

Если после засолки сала осталось большое количество соли, ее можно сохранить до холодного времени года. Она отлично подходит для посыпания скользких ступенек, дорожек, дворов или подъездов к гаражу. Соль помогает быстрее растопить лед и сделать поверхность менее скользкой.

Однако использовать ее следует умеренно, особенно вблизи газонов и декоративных растений, поскольку избыток соли может повредить почву.

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Сражайтесь с сорняками между плиткой

Соль, которая уже не пригодна для кулинарии, иногда применяют для борьбы с сорняками, прорастающими между тротуарной плиткой или вдоль бордюров.

Ее насыпают непосредственно в швы, после чего слегка увлажняют водой. Это помогает притормозить рост нежелательной растительности. В то же время такой способ не следует использовать на огороде или около культурных растений, чтобы не засолить плодородную почву.

Очищайте металлические предметы

Соль может стать хорошим помощником при очистке металлических изделий от загрязнений.

Ее используют вместе с влажной тканью или щеткой для очистки лопастей, тяпок, садового инвентаря или других хозяйственных предметов. Абразивные свойства соли помогают удалять остатки грязи и отдельные виды налета.

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Устраните неприятные запахи в мусорном ведре

Если мусорное ведро начало пахнуть неприятно, использованную после засолки сала соль можно насыпать тонким слоем на его дно.

Она частично поглощает лишнюю влагу и помогает снизить интенсивность неприятного запаха. Перед повторным использованием ведро обязательно нужно хорошо вымыть и высушить.

Используйте во время генеральной уборки

Такую соль можно применять в качестве вспомогательного абразива для очистки сильно загрязненных хозяйственных поверхностей, например металлических ведер, садовых емкостей или некоторых инструментов.

Для деликатных материалов этот способ не подходит, ведь большие кристаллы могут оставить царапины.

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Чего делать нельзя

Несмотря на полезные свойства, использованную после засолки сала, соль не рекомендуется применять повторно для приготовления пищи, маринования, консервации или засолки других продуктов.

Также не следует подсыпать ее под овощи, фруктовые деревья или комнатные растения, ведь высокая концентрация соли способна повредить корневую систему и ухудшить состояние почвы.

Как правильно хранить

Если планируете использовать соль позже, следует хорошо высушить и пересыпать в отдельную герметичную емкость.

Желательно сделать отметку, что она предназначена только для хозяйственных нужд, чтобы случайно не использовать ее во время приготовления пищи.

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