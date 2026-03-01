ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
391
Время на прочтение
2 мин

Никогда не выбрасывайте старую одежду и тряпки: они вам непременно пригодятся, вот зачем

Простые способы повторного использования этих вещей помогут сэкономить деньги и сделать ваш дом более уютным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что делать со старой одеждой

Что делать со старой одеждой / © www.freepik.com/free-photo

Многие привыкли избавляться от старой одежды и тряпок, не задумываясь, что эти вещи могут еще долго служить в быту. В то время, когда цены растут, а экологическое сознание становится важной частью жизни, повторное использование материалов — не просто экономия, а мудрый подход к домашним делам. На самом деле старые вещи могут выполнять десятки полезных функций, и часто они даже эффективнее новых магазинных средств.

Что делать со старой одеждой и тряпками

  1. Идеальные салфетки для уборки. Натуральные ткани — хлопок, лен, фланель, прекрасно впитывают пыль и влагу. Из таких вещей можно нарезать салфетки для сухой или влажной уборки. Они не оставляют ворсинок, хорошо полируют поверхности и не царапают мебель, в отличие от дешевых синтетических тряпок.

  2. Спасение при ремонте и покраске. Старый трикотаж — лучший друг во время ремонта. Он хорошо впитывает краску, растворители и клей. Такие куски ткани удобно держать в гараже или мастерской, они всегда сгодятся, когда нужно быстро вытереть инструмент или руки.

  3. Наполнитель для подушек и лежанок для животных. Если дома есть кот или собака, старая одежда может стать отличным наполнителем для их новой лежанки. Животные обожают пахнущие хозяином вещи — это придает им покоя и создает эффект безопасности.

  4. Защита от сквозняков и холода. Старые свитера или флисовые вещи можно свернуть валиком и использовать в качестве утеплителя на подоконнике и у щелей двери. Этот простой лайфгак уменьшает сквозняки и помогает экономить на отоплении.

  5. Практические хозяйственные перчатки. Из рукавов старого свитера выходят теплые перчатки для работы в саду и в огороде. Они удобны, экологичны и не жалко, если во время работы порвутся или загрязнятся.

  6. Удобные тряпки для кухни. Из легких хлопчатобумажных футболок получаются отличные тряпки для кухни. Они хорошо вытирают столешницу, работают лучше бумажных полотенец, легко стираются и быстро сохнут. И главное, не нужно тратиться на одноразовые средства.

  7. Мягкие накладки для швабр. Из трикотажных вещей получаются мягкие многоразовые насадки для швабры. Они отлично собирают пыль, а после уборки их можно просто постирать в машинке.

Дата публикации
Количество просмотров
391
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie