Никогда не выбрасывайте старых полотенец: креативные идеи для применения в быту

Что можно сделать из старых полотенец: вам непременно пригодятся эти вещи в хозяйстве.

Если дома есть ненужные полотенца, не следует их выбрасывать. Им обязательно нужно дать второй шанс, и они будут служить вам еще много лет.

Что можно сшить из старых полотенец: лучшие идеи для применения

Шопер. Надо просто вырезать из старого полотенца сумку нужного размера и формы, сшить края и пришить ручки. Такая сумка заменит пакеты и будет стильным аксессуаром, который будет служить вам на протяжении многих лет.

Надо просто вырезать из старого полотенца сумку нужного размера и формы, сшить края и пришить ручки. Такая сумка заменит пакеты и будет стильным аксессуаром, который будет служить вам на протяжении многих лет. Многоразовые салфетки. Такие вещи можно использовать для любых нужд. Разрежьте полотенце на клочки нужного размера – и у вас получится много салфеток на все случаи жизни.

Такие вещи можно использовать для любых нужд. Разрежьте полотенце на клочки нужного размера – и у вас получится много салфеток на все случаи жизни. Коврик для ванной. Можно взять несколько небольших полотенец разного цвета, сшить их и у вас получится стильный коврик.

Можно взять несколько небольших полотенец разного цвета, сшить их и у вас получится стильный коврик. Косметичка. Ненужное цветное полотенце можно превратить в невероятную косметичку. Вырежьте небольшой квадрат, сшейте края и вшейте молнию.

Ненужное цветное полотенце можно превратить в невероятную косметичку. Вырежьте небольшой квадрат, сшейте края и вшейте молнию. Органайзер на кухню или для ванной комнаты. Вырежьте несколько квадратов из одного полотенца и пришейте на другое. Главное, чтобы кармашки получились глубокие, тогда оттуда ничего не будет выпадать. Такой органайзер подойдет для хранения кухонной утвари или средств личной гигиены в ванной комнате.

Вырежьте несколько квадратов из одного полотенца и пришейте на другое. Главное, чтобы кармашки получились глубокие, тогда оттуда ничего не будет выпадать. Такой органайзер подойдет для хранения кухонной утвари или средств личной гигиены в ванной комнате. Наполнитель для комнатных растений. Чтобы приподнять растение в горшке, можно использовать старые полотенца вместо наполнителя. Из них получится хорошая основа, которая поможет закрепить растение.

Чтобы приподнять растение в горшке, можно использовать старые полотенца вместо наполнителя. Из них получится хорошая основа, которая поможет закрепить растение. Многоразовые подушечки для снятия макияжа. Разрежьте ненужное полотенце на маленькие квадратики, обшейте края и используйте вместо ватных дисков для снятия макияжа или умывания.

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