Никогда не выливайте воду после варки картофеля: она поможет решить кучу бытовых проблем

Используя картофельный отвар разумно, можно сократить расходы на бытовую химию, косметику и уход за домом.

Какая польза картофельной воды

Какая польза картофельной воды / © Pixabay

Большинство из нас после приготовления картофеля просто сливает воду в раковину, даже не задумываясь, что совершает большую ошибку. Ведь картофельный отвар — это не просто теплая жидкость, а настоящий универсальный помощник в быту. Он содержит крахмал, микроэлементы и природные соединения, которые способны заменить дорогостоящие средства по уходу за домом, растениями и даже внешностью.

Почему картофельный отвар так ценен

Секрет в высоком содержании крахмала и минералов. Именно эти компоненты:

  • смягчают воду;

  • работают как естественный загуститель;

  • действуют как легкое очищающее и питательное средство;

  • усиливают цвет и блеск поверхностей.

Это делает отвар многофункциональным — достаточно просто дать ему остыть, и он станет вашим новым домашним помощником.

Какие практические способы использования картофельной воды

  1. Эффективная очистка кастрюль и сковородок. Благодаря крахмалу отвар легко растворяет жир и пригоревшие остатки. Залейте им посуду и оставьте на 10 минут — грязь будет отходить от поверхностей гораздо быстрее.

  2. Идеальное средство для мытья стекла и зеркал. Разведите отвар с чистой водой в пропорции 1:1. После протирания поверхностей не будет разводов, а стекло станет заметно более прозрачным.

  3. Натуральный кондиционер для волос. Теплый картофельный отвар укрепляет волосы, делает их гладкими и послушными. Используйте после мытья в качестве ополаскивателя — эффект виден уже с первого раза.

  4. Восстановление цвета темной одежды. Прополаскивайте темные вещи в воде после варки картофеля — крахмал оживляет ткань и делает цвет более выразительным.

  5. Спасение комнатных растений. Питательные вещества из отвара помогают растениям быстрее восстанавливаться после пересадки или стресса. Поливать нужно только охлажденной жидкостью и не чаще раза в две недели.

  6. Экономный загуститель для соусов и супов. Крахмал работает как натуральный загуститель. Достаточно добавить несколько ложек картофельного отвара в блюдо — консистенция станет кремовой без дополнительных продуктов.

  7. Помощник в борьбе с неприятными запахами. Отвар поглощает резкие запахи, особенно лук или чеснок на руках. Просто промойте ладони теплой жидкостью и аромат исчезнет.

  8. Натуральное средство по уходу за деревянной мебелью. Протертая мебель приобретает легкий блеск. Это безопасный и бесплатный способ обновления деревянных поверхностей без химии.

Как правильно использовать картофельную воду в обиходе

  • Отвар должен быть бессолевым, если планируете применять его для растений или косметических процедур.

  • Храните его не более 24 часов в холодильнике.

  • Если есть примеси жира или специй — такой отвар лучше не использовать.

