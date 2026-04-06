ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
203
Время на прочтение
2 мин

Никогда не выливайте воду после варки картофеля: она вам понадобится на огороде — и вот зачем

Вода после варки картофеля — это простой и доступный способ подкормить растения без дополнительных затрат. Натуральные микроэлементы в картофельной воде легко усваиваются растениями. В отличие от химических удобрений такой раствор действует мягко и не перегружает почву.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая польза картофельной воды для огорода

© Pixabay

Большинство хозяек после варки картофеля без колебаний сливают воду в раковину, даже не догадываясь, что вместе с ней теряют полезный ресурс для огорода. На самом деле, этот простой отвар может стать эффективным натуральным удобрением, которое помогает растениям расти быстрее и быть здоровее.

Чем полезна картофельная вода

При варке в воду переходит часть крахмала, калия и других микроэлементов. В результате образуется питательный раствор, положительно влияющий на почву и растения.

Особенно полезен такой отвар для культур, нуждающихся в дополнительном питании на этапе роста.

Для подкормки каких растений подходит отвар? Картофельная вода хорошо подходит для огурцов, томатов, перца и зелени. Она помогает растениям активнее расти и лучше усваивать питательные вещества.

Как правильно использовать картофельную воду

  • Подкормка растений. Охлажденную воду можно использовать для полива овощей. Она способствует укреплению корневой системы и улучшает общее состояние растений.

  • Для комнатных растений. Такой раствор подходит и для домашних цветов, он укрепляет иммунитет растений и защищает от гнили.

  • Улучшение структуры почвы. Крахмал в составе способствует развитию полезных микроорганизмов в почве, что положительно влияет на его плодородие.

Как правильно использовать картофельный отвар

  • Использовать можно только воду без соли. Если картофель варился с солью — такой отвар не подходит для растений.

  • Перед поливом жидкость нужно полностью охладить, чтобы не повредить корни.

  • Также не стоит использовать ее слишком часто — достаточно один раз в 2 недели.

Дата публикации
Количество просмотров
203
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie