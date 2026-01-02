Никогда не выливайте воду после варки овощей: она обязательно пригодится вам в хозяйстве

Какая польза овощного отвара / © Pixabay

После приготовления овощей большинство людей без колебаний сливает воду в раковину, а зря. При варке полезные вещества из овощей переходят в отвар, превращая обычную жидкость в настоящего помощника в быту. Такая вода может пригодиться не только на кухне, но и в уходе за домом и даже растениями.

Чем полезна вода после варки овощей: как ее использовать в хозяйстве

Овощной отвар содержит минералы, природные сахара и органические соединения, которые вымываются из продуктов при тепловой обработке. Особенно питательна вода после варки картофеля, моркови, свеклы, брокколи и цветной капусты. Однако использовать можно только отвар без соли, специй и уксуса.

Основание для блюд. Вода после варки овощей идеально подходит для приготовления супов и бульонов, варки круп и макарон, тушения овощей и соусов. Она придает блюдам мягкий вкус без добавления кубиков или усилителей вкуса. Подкормка для растений. Охлажденный овощной отвар можно использовать для полива комнатных и садовых растений. Он укрепляет корни и улучшает рост. Поливать следует не чаще одного раза в 10 дней. Натуральный уход за волосами и кожей. Вода после варки картофеля или свеклы подходит для ополаскивания волос для блеска, ванночек для рук при сухости кожи. Помощь в уборке. Теплый овощной отвар хорошо размягчает жир и налет. Им можно мыть кастрюли, протирать кухонные поверхности перед основной уборкой.

Что важно помнить