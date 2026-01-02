ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
191
Время на прочтение
2 мин

Никогда не выливайте воду после варки овощей: она обязательно пригодится вам в хозяйстве

Простой способ использования овощного отвара с пользой для дома, кухни и растений.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Какая польза овощного отвара

Какая польза овощного отвара / © Pixabay

После приготовления овощей большинство людей без колебаний сливает воду в раковину, а зря. При варке полезные вещества из овощей переходят в отвар, превращая обычную жидкость в настоящего помощника в быту. Такая вода может пригодиться не только на кухне, но и в уходе за домом и даже растениями.

Чем полезна вода после варки овощей: как ее использовать в хозяйстве

Овощной отвар содержит минералы, природные сахара и органические соединения, которые вымываются из продуктов при тепловой обработке. Особенно питательна вода после варки картофеля, моркови, свеклы, брокколи и цветной капусты. Однако использовать можно только отвар без соли, специй и уксуса.

  1. Основание для блюд. Вода после варки овощей идеально подходит для приготовления супов и бульонов, варки круп и макарон, тушения овощей и соусов. Она придает блюдам мягкий вкус без добавления кубиков или усилителей вкуса.

  2. Подкормка для растений. Охлажденный овощной отвар можно использовать для полива комнатных и садовых растений. Он укрепляет корни и улучшает рост. Поливать следует не чаще одного раза в 10 дней.

  3. Натуральный уход за волосами и кожей. Вода после варки картофеля или свеклы подходит для ополаскивания волос для блеска, ванночек для рук при сухости кожи.

  4. Помощь в уборке. Теплый овощной отвар хорошо размягчает жир и налет. Им можно мыть кастрюли, протирать кухонные поверхности перед основной уборкой.

Что важно помнить

  • Отвар хранится в холодильнике не больше 24 часов.

  • Если вода имеет резкий запах или мутность — использовать ее не стоит.

  • Не подходит отвар после консервированных или маринованных овощей.

Дата публикации
Количество просмотров
191
