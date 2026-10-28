Никогда не вытирайте этим смартфон: какая распространенная привычка портит защитное покрытие экрана

Вытирание экрана одеждой портит защитное покрытие / © Фото из открытых источников

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Отпечатки пальцев, пыль и жирные пятна на экране смартфона появляются каждый день. Чтобы быстро их убрать, многие протирают дисплей футболкой или бумажным полотенцем. Однако эти материалы не предназначены для щекотливых поверхностей, а регулярное трение может постепенно ухудшать состояние экрана.

Об этом пишет Computer Hoy.

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Почему не стоит вытирать смартфон футболкой

Ткань одежды кажется мягкой, однако на ней могут оставаться пыль, мелкие частицы грязи и другие загрязнения. Когда человек проводит футболкой по экрану, эти частицы оказываются меж тканью и стеклом. Если дополнительно нажимать на экран или интенсивно его тереть, риск появления микроцарапины возрастает.

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Другая проблема состоит в том, что футболка не всегда чиста. Даже если на ней нет заметных пятен, она могла накопить частицы пыли из воздуха или других поверхностей. Поэтому использовать ее вместо специальной салфетки для регулярной очистки смартфона не стоит.

Особенно нежелательно сильно тереть дисплей, пытаясь убрать стойкие отпечатки. На поверхности многих современных телефонов есть олеофобное покрытие, отталкивающее жир и помогающее легче удалять следы пальцев. По данным службы поддержки Apple , абразивные материалы могут ускорять износ этого слоя и оставлять царапины на устройстве.

Чем бумажное полотенце может повредить экрану

Бумажное полотенце также не является оптимальным средством для очистки дисплея. Хотя на ощупь он может казаться гладким, его волокна не рассчитаны на регулярное протирание щекотливых поверхностей. К тому же бумага иногда оставляет мелкие ворсинки, которые приходится убирать повторно.

Наибольший риск возникает тогда, когда на экране уже есть пыль или мелкие жесткие частицы. Во время трения они могут перемещаться по поверхности и оставлять микроцарапины. Если повторять такую очистку регулярно, дисплей может терять гладкость, а олеофобный слой – свои свойства.

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Износ этого покрытия не означает, что смартфон перестанет работать. Однако жирные следы и отпечатки могут оставаться более заметными, а сам экран будет сложнее очищать. В результате человек начнет тереть его чаще и сильнее, что будет только увеличивать нагрузку на поверхность.

Одно протирание футболкой или бумажным полотенцем не обязательно приведет к повреждению. Риск зависит от чистоты материала, силы нажатия и состояния дисплея. Проблемой, прежде всего, становится привычка регулярно использовать неподходящие материалы.

Как правильно очищать экран телефона

Для ежедневного ухода лучше всего подходит чистая мягкая салфетка из микрофибры без ворса. Она предназначена для деликатных поверхностей, помогает убирать отпечатки пальцев и не требует сильного нажатия.

Перед очисткой следует выключить смартфон или заблокировать экран, чтобы лучше видеть загрязнение. Сначала нужно осторожно убрать пыль, а затем легкими движениями протереть поверхность микрофиброй. Не следует прилагать больших усилий, если пятно не исчезает сразу.

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Если сухой салфетки недостаточно, можно слегка увлажнить дистиллированной водой. Для стойких загрязнений следует придерживаться рекомендаций производителя конкретного смартфона. Жидкость нельзя распиливать непосредственно на дисплей или допускать попадания в отверстия корпуса.

Итак, для очистки экрана лучше использовать специальную салфетку, а не первые попавшиеся материалы. Такой подход помогает убирать отпечатки без лишнего трения и дольше сохранять свойства поверхностного покрытия.

Как ухаживать за смартфоном, чтобы не повредить его — последние новости

Для очистки телефона важно учитывать не только материал салфетки, но и пользующееся средством. К примеру, некоторые бытовые дезинфектанты и агрессивные химические вещества могут повреждать защитный слой дисплея . Поэтому даже если микрофибра кажется недостаточно эффективной, не следует сразу применять сильные растворители.

Сходные правила касаются и других поверхностей в доме. Бумажные полотенца удобны для уборки кухни, однако они подходят не для всех материалов: на деликатных поверхностях бумага может оставлять ворсинки или способствовать появлению царапин . Именно поэтому для техники, стекла и других чувствительных покрытий следует подбирать подходящий материал, а не использовать бумагу по привычке.

Если же на смартфоне уже появились заметные царапины , трещины или другие повреждения, способ дальнейшего ухода будет зависеть от их глубины и расположения. Не все следы на стекле означают, что дисплей следует заменять, но глубокие трещины могут влиять на работу сенсора и безопасность пользования. В таких случаях важно отличить поверхностные дефекты от серьезных повреждений и не пытаться убрать их домашними абразивными средствами.

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