Почему после мытья пластиковых окон остаются разводы / © pexels.com

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Если хотите, чтобы пластиковые окна оставались чистыми дольше, не обязательно покупать дорогостоящие средства для уборки. Обычно хозяйственное мыло может справиться с загрязнениями не хуже, если использовать его правильно.

Почему не стоит вытирать пластиковые окна сухой тряпкой

После мытья на поверхности рам могут оставаться частицы мыльного раствора и минеральные соли, содержащиеся в водопроводной воде. Если сразу растирать их сухой тканью, они не исчезают, а размазываются по поверхности, образуя характерный белый налет.

Именно поэтому специалисты рекомендуют сначала полностью смыть моющее средство чистой водой, а потом убрать остатки влаги микрофиброй или резиновым скребком.

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Три правила, которые помогут вымыть пластиковые окна без разводов

1. Используйте теплую воду

Лучше всего растворять натертое мыло в воде температурой примерно 35–40 °C. В такой воде мыло быстрее растворяется и лучше удаляет жир, пыль и уличную грязь.

2. Не забывайте о финальном ополаскивании

Если в вашем регионе жесткая вода, после мытья следует протереть водой рамы с небольшим количеством столового уксуса (примерно 1 столовая ложка 9% уксуса на 1 литр воды). Это поможет нейтрализовать минеральные отложения, из-за которых и появляются белые разводы. Важно: уксус добавляют только в воду для ополаскивания, а не смешивают с мыльным раствором.

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3. Откажитесь от обычных тряпок

Для пластиковых рам лучше всего подходит салфетка из микрофибры. Она хорошо впитывает влагу, не оставляет ворсинок и не царапает поверхность. Если есть возможность, воспользуйтесь резиновым скребком для удаления остатков воды — так риск появления разводов будет минимальным.

Как правильно мыть пластиковые окна

Чтобы получить наилучший результат, следуйте простой последовательности:

сначала удалите сухую пыль и песок из рам;

приготовьте теплый мыльный раствор из хозяйственного мыла;

нанесите его мягкой губкой или микрофиброй;

смойте чистой теплой водой;

при необходимости протрите поверхность водой с уксусом;

удалите остатки влаги сухой микрофиброй или скребком.

Такой способ помогает очистить пластиковые рамы без агрессивной бытовой химии и снижает вероятность появления белого налета.

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Чего не стоит использовать

Чтобы не повредить пластиковые окна, избегайте:

абразивных порошков;

металлических губок;

средств с ацетоном или сильными растворителями;

жесткие щетки, которые могут оставить царапины.

FAQ

Чем мыть пластиковые окна, чтобы не было разводов?

Лучше всего использовать теплый мыльный раствор, после чего тщательно смыть его чистой водой. Если вода жесткая, поможет финальное ополаскивание слабым уксусным раствором и протирание поверхности салфеткой из микрофибры.

Можно ли мыть пластиковые окна хозяйственным мылом?

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Да. Обычное хозяйственное мыло подходит для регулярного ухода за пластиковыми рамами. Оно хорошо удаляет пыль, жир и бытовые загрязнения. Главное — не оставлять мыльный раствор высыхать на поверхности и тщательно смыть его чистой водой во избежание появления разводов.

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