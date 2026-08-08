Никогда не заворачивайте пищу в фольгу и пленку — вот почему это опасно

Не все продукты можно хранить в фольге / © unsplash.com

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Хранение обыденных продуктов, таких как сырое мясо или вареный рис, кажется простым делом. Однако выбор правильной упаковки имеет решающее значение для нашего здоровья.

Об этом пишет Mirror.

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Официальные рекомендации свидетельствуют, что кухонная фольга или обычная пленка далеко не всегда являются лучшим выбором для сохранения остатков пищи. Неправильное использование этих материалов может существенно ухудшить состояние определенных ингредиентов и отрицательно повлиять на их пригодность.

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Представители организации Food Standards Scotland (FSS) отмечают, что пищевая пленка имеет строгие ограничения по использованию. Эксперты советуют потребителям всегда внимательно читать этикетки, поскольку не каждый тип такого пластика универсален. Некоторые виды пленки не подходят для контакта с едой.

В список продуктов, которые не следует заворачивать таким способом, входят:

Любая сладкая или несладкая выпечка Торты с масляным кремом или шоколадной глазурью

Сырое мясо со слоем жира, например, свежий бекон

Разнообразные пироги с начинками Жареное мясо и изделия, приготовленные во фритюре

Все виды сыра

Также специалисты категорически запрещают использовать пленку в условиях, где она может расплавиться и попасть непосредственно в вашу еду. Это прежде всего касается духовки или горячих кастрюль и сковородок на включенной плите.

Подобные строгие правила действуют и с использованием кухонной алюминиевой фольги. Эксперты подчеркивают, что лучше избегать применения фольги или любых контейнеров из алюминия для хранения продуктов с высоким уровнем кислотности.

К списку ингредиентов, которые запрещено хранить в металлической упаковке, относятся лаймы и лимоны, свежие ананасы, все виды капусты, малина, ревень, свежие помидоры и блюда на их основе, большинство других видов мягких фруктов и ягод.

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Напомним, эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают: некоторые остатки пищи становятся потенциально опасными уже через 48 часов. Даже если они не изменили запаха, цвета или вкуса, внутри могут активно размножаться бактерии, способные вызвать серьезное пищевое отравление.

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