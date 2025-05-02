Никогда так не стригитесь: эти три прически прибавляют лишних лет женщинам за 50

Какие стрижки нельзя делать женщинам за 50 / © Freepik

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Рассказываем, какие прически и стрижки нельзя делать женщинам за 50, чтобы не прибавить себе лишних лет.

Длинные или прямые волосы

Какие стрижки нельзя делать женщинам за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Длинные волосы в зрелом возрасте мало кому подходят. Ведь с годами они теряют свою упругость, здоровье и объем. Поэтому поврежденные локоны будут свисать вдоль лица, выражая возрастные изменения на коже. К тому же, такая длина подчеркивает опущенные уголки губ и щек, выраженные носогубные складочки, брыли и обвисший овал лица.

Слишком короткие «мужские» стрижки

Какие стрижки нельзя делать женщинам за 50

Любые стрижки с ультракороткими волосами тоже не подходят зрелым женщинам, и вот почему. Такая прическа будет резко подчеркивать все возрастные изменения, которые правильно выбранная стрижка может скрыть. Это глубокие морщинки на лбу, обвисание овала лица, выраженные уши, шея и подбородок. Хотя здесь могут быть исключения. Короткая стрижка подходит, если женщина имеет четкий овал лица без обвисания.

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Густая челка

Какие стрижки нельзя делать женщинам за 50

Густая челка подходит женщинам до 40 лет. Если вам 50+, то лучше избегать стрижек с такой челкой. Несомненно, челка скроет морщины на лбу, но она также сделает внешность тяжелой. Чтобы омолодить общий образ, лучше выбирать асимметричную челку, которая скроет возрастные изменения в зоне лба и глаз, выразит взгляд и сделает скулы более изящными.