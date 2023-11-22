Николая, Рождество, Маланки: новые даты важных церковных праздников по календарю в декабре 2023 года

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, поэтому украинцы будут праздновать некоторые важные религиозные праздники в новые даты. Не пропустите Рождество, Николая и Маланку.

Теперь в первый месяц зимы мы будем праздновать великий церковный праздник – Рождество Христово (25 декабря). Также изменили даты День святого Николая (6 декабря) и Маланки или Щедрый вечер (31 декабря).

Церковный календарь на декабрь 2023: список праздников

Какие церковные праздники будут в декабре 2023 — новый календарь поможет запомнить все даты:

1 декабря – святого пророка Наума;

– святого пророка Наума; 2 декабря – святого пророка Авакума ;

– ; 3 декабря – святого пророка Софония;

– 4 декабря – святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина ;

– ; 5 декабря – преподобного и богоносного Саввы Освященного ;

– ; 6 декабря – святого Николая ;

– святого Николая ; 7 декабря – святого Амвросия, епископа Медиоланского;

– святого Амвросия, епископа Медиоланского; 8 декабря – преподобного Патапия;

– преподобного Патапия; 9 декабря – зачатие святой Анны;

– зачатие святой Анны; 10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

– святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа; 11 декабря – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;

– священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита; 12 декабря – преподобного Спиридона чудотворца;

– преподобного Спиридона чудотворца; 13 декабря – святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии;

– святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии; 14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика;

– святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика; 15 декабря – святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана; Когда празднуем Рождество по-новому: 25 декабря / Фото: Unsplash

– святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана; 16 декабря – святого пророка Аггея;

– святого пророка Аггея; 17 декабря – святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила;

– святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила; 18 декабря – святого мученика Севастиана и тех, кто с ним;

– святого мученика Севастиана и тех, кто с ним; 19 декабря – святого мученика Бонифатия;

– святого мученика Бонифатия; 20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца;

– святого священномученика Игнатия Богоносца; 21 декабря – святой мученицы Юлиании;

– святой мученицы Юлиании; 22 декабря – святой великомученицы Анастасии ;

– ; 23 декабря – святых десяти мучеников в Крите ;

– ; 24 декабря – Сочельник, святой преподобномученицы Евгении;

– Сочельник, святой преподобномученицы Евгении; 25 декабря – Рождество Христово ;

– ; 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы ; святого священномученика Евтимия;

– Собор Пресвятой Богородицы ; святого священномученика Евтимия; 27 декабря – святого апостола, первомученика и диакона Стефана ;

– ; 28 декабря – святых мучеников, сожженных в Никодимии;

– святых мучеников, сожженных в Никодимии; 29 декабря – святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме;

– святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме; 30 декабря – святой мученицы Анисии;

– святой мученицы Анисии; 31 декабря – преподобной Меланки Римлянки ; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня, Щедрый вечер.

Как видите, украинцев в декабре ждут целых три больших праздника. Первое, День святого Николая, изменило свою дату, а два вторых – Рождество и Маланки – раньше праздновались в январе.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на ноябрь 2023 года.

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