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Николая, Рождество, Маланки: новые даты важных церковных праздников по календарю в декабре 2023 года

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Время на прочтение
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Николая, Рождество, Маланки: новые даты важных церковных праздников по календарю в декабре 2023 года

Церковный календарь на декабрь 2023 / Фото: Pexels

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, поэтому украинцы будут праздновать некоторые важные религиозные праздники в новые даты. Не пропустите Рождество, Николая и Маланку.

Теперь в первый месяц зимы мы будем праздновать великий церковный праздник – Рождество Христово (25 декабря). Также изменили даты День святого Николая (6 декабря) и Маланки или Щедрый вечер (31 декабря).

Церковный календарь на декабрь 2023: список праздников

Какие церковные праздники будут в декабре 2023 — новый календарь поможет запомнить все даты:

  • 1 декабря – святого пророка Наума;
  • 2 декабрясвятого пророка Авакума ;
  • 3 декабрясвятого пророка Софония;
  • 4 декабрясвятой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина ;
  • 5 декабряпреподобного и богоносного Саввы Освященного ;
  • 6 декабрясвятого Николая ;
  • 7 декабря – святого Амвросия, епископа Медиоланского;
  • 8 декабря – преподобного Патапия;
  • 9 декабря – зачатие святой Анны;
  • 10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
  • 11 декабря – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;
  • 12 декабря – преподобного Спиридона чудотворца;
  • 13 декабря – святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии;
  • 14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика;
  • 15 декабря – святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана;
    Когда празднуем Рождество по-новому: 25 декабря / © Unsplash
    Когда празднуем Рождество по-новому: 25 декабря / Фото: Unsplash
  • 16 декабря – святого пророка Аггея;
  • 17 декабря – святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила;
  • 18 декабря – святого мученика Севастиана и тех, кто с ним;
  • 19 декабря – святого мученика Бонифатия;
  • 20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца;
  • 21 декабря – святой мученицы Юлиании;
  • 22 декабрясвятой великомученицы Анастасии ;
  • 23 декабрясвятых десяти мучеников в Крите ;
  • 24 декабряСочельник, святой преподобномученицы Евгении;
  • 25 декабряРождество Христово ;
  • 26 декабряСобор Пресвятой Богородицы ; святого священномученика Евтимия;
  • 27 декабрясвятого апостола, первомученика и диакона Стефана ;
  • 28 декабря – святых мучеников, сожженных в Никодимии;
  • 29 декабря – святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме;
  • 30 декабря – святой мученицы Анисии;
  • 31 декабряпреподобной Меланки Римлянки ; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня, Щедрый вечер.

Как видите, украинцев в декабре ждут целых три больших праздника. Первое, День святого Николая, изменило свою дату, а два вторых – Рождество и Маланки – раньше праздновались в январе.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на ноябрь 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
182
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