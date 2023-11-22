Николая, Рождество, Маланки: новые даты важных церковных праздников по календарю в декабре 2023 года

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, поэтому украинцы будут праздновать некоторые важные религиозные праздники в новые даты. Не пропустите Рождество, Николая и Маланку.
Теперь в первый месяц зимы мы будем праздновать великий церковный праздник – Рождество Христово (25 декабря). Также изменили даты День святого Николая (6 декабря) и Маланки или Щедрый вечер (31 декабря).
Церковный календарь на декабрь 2023: список праздников
Какие церковные праздники будут в декабре 2023 — новый календарь поможет запомнить все даты:
- 1 декабря – святого пророка Наума;
- 2 декабря – святого пророка Авакума ;
- 3 декабря – святого пророка Софония;
- 4 декабря – святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина ;
- 5 декабря – преподобного и богоносного Саввы Освященного ;
- 6 декабря – святого Николая ;
- 7 декабря – святого Амвросия, епископа Медиоланского;
- 8 декабря – преподобного Патапия;
- 9 декабря – зачатие святой Анны;
- 10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
- 11 декабря – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;
- 12 декабря – преподобного Спиридона чудотворца;
- 13 декабря – святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии;
- 14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика;
- 15 декабря – святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана;
- 16 декабря – святого пророка Аггея;
- 17 декабря – святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила;
- 18 декабря – святого мученика Севастиана и тех, кто с ним;
- 19 декабря – святого мученика Бонифатия;
- 20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца;
- 21 декабря – святой мученицы Юлиании;
- 22 декабря – святой великомученицы Анастасии ;
- 23 декабря – святых десяти мучеников в Крите ;
- 24 декабря – Сочельник, святой преподобномученицы Евгении;
- 25 декабря – Рождество Христово ;
- 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы ; святого священномученика Евтимия;
- 27 декабря – святого апостола, первомученика и диакона Стефана ;
- 28 декабря – святых мучеников, сожженных в Никодимии;
- 29 декабря – святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме;
- 30 декабря – святой мученицы Анисии;
- 31 декабря – преподобной Меланки Римлянки ; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня, Щедрый вечер.
Как видите, украинцев в декабре ждут целых три больших праздника. Первое, День святого Николая, изменило свою дату, а два вторых – Рождество и Маланки – раньше праздновались в январе.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на ноябрь 2023 года.
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