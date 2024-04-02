Никому не рассказывайте этих вещей о себе: так вы можете случайно "отдать" свое счастье другим

Чтобы сохранить собственные границы и избежать сплетен или зависти, следует не рассказывать о себе этих вещей. Ибо вы не знаете, как сложится ваша жизнь в будущем, и не применят ли люди против вас ту информацию, которой вы поделились с ними. Рассказываем, почему в разговорах лучше держать язык за зубами и не обсуждать некоторые вещи.

Каких вещей никогда не стоит рассказывать о себе другим

Подробности личной жизни. Если у вас хорошие отношения, и вы решили похвастаться перед подругами, коллегами или знакомыми, то стоит сто раз подумать. Поскольку можно случайно "передать" свое счастье другим людям. Или наоборот, если в ваших отношениях постоянные проблемы и ссоры, это может стать темой для сплетен и насмешек за вашей спиной. Потому лучше держать при себе такую информацию.

Если у вас хорошие отношения, и вы решили похвастаться перед подругами, коллегами или знакомыми, то стоит сто раз подумать. Поскольку можно случайно "передать" свое счастье другим людям. Или наоборот, если в ваших отношениях постоянные проблемы и ссоры, это может стать темой для сплетен и насмешек за вашей спиной. Потому лучше держать при себе такую информацию. Планы и мечты. Если вы будете раскрывать все свои планы, цели или мечты, они никогда не будут сбываться. Почему? Этому есть сугубо психологическое объяснение. Когда вы рассказываете о своей цели, ваш мозг думает, что цель уже достигнута, поэтому не стоит беспокоиться и думать, как ее претворить в реальность. То есть, теряется мотивация по реализации ваших замыслов.

Если вы будете раскрывать все свои планы, цели или мечты, они никогда не будут сбываться. Почему? Этому есть сугубо психологическое объяснение. Когда вы рассказываете о своей цели, ваш мозг думает, что цель уже достигнута, поэтому не стоит беспокоиться и думать, как ее претворить в реальность. То есть, теряется мотивация по реализации ваших замыслов. Страхи и опасения. Во-первых, никому действительно не интересны ваши фобии, поэтому такая откровенность не будет способствовать налаживанию контактов с другими людьми. Во-вторых, вашими страхами могут воспользоваться недоброжелатели, потому что вы сами даете им козырь в руки. Где гарантия, что ваш друг завтра не станет вашим врагом и не воспользуется возможностью нанести вам вред?

Во-первых, никому действительно не интересны ваши фобии, поэтому такая откровенность не будет способствовать налаживанию контактов с другими людьми. Во-вторых, вашими страхами могут воспользоваться недоброжелатели, потому что вы сами даете им козырь в руки. Где гарантия, что ваш друг завтра не станет вашим врагом и не воспользуется возможностью нанести вам вред? Зарплата, доходы. В обществе не следует обсуждать деньги, политику и религию. Тема доходов относится к запретным. Тем более, что не стоит обсуждать размер своей зарплаты с коллегами, чтобы это не вызывало никаких вопросов с их стороны. Вы можете нарваться на зависть, если сумма значительная, или насмешки – если размер зарплаты не очень велик.

В обществе не следует обсуждать деньги, политику и религию. Тема доходов относится к запретным. Тем более, что не стоит обсуждать размер своей зарплаты с коллегами, чтобы это не вызывало никаких вопросов с их стороны. Вы можете нарваться на зависть, если сумма значительная, или насмешки – если размер зарплаты не очень велик. Здоровье. Не стоит откровенно обсуждать проблемы со своим здоровьем, если они у вас есть. Ибо последствия могут быть непредсказуемыми. Вам могут давать советы по самолечению, жалеть или наоборот насмехаться над вами и даже дискриминировать.

Не стоит откровенно обсуждать проблемы со своим здоровьем, если они у вас есть. Ибо последствия могут быть непредсказуемыми. Вам могут давать советы по самолечению, жалеть или наоборот насмехаться над вами и даже дискриминировать. Упущенные возможности. Не надо подпитывать негатив, поскольку того, что было в прошлом, не вернешь и не исправишь. А вынесение этой темы в целом может лишь усилить ваши неприятные воспоминания, которые, кроме боли, ничего не принесут.

Читайте также:

Если вам редко делают комплименты – это признак того, что вы гораздо красивее, чем вы думаете

Вместе и навсегда: как сохранить отношения на всю жизнь

Что нельзя говорить каждому знаку зодиака: это точно их обидит.