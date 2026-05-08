Ночь в доме с привидениями: женщина заявила, что ее поцарапал "демонический детский дух"

Женщину «поцарапал» призрак, когда она исследовала печально известный «Дом Салли» в Канзасе / © Credits

Реклама

На этой неделе внимание Сети привлек очередной рассказ от британки с ником Брокард, ранее прославившейся своим странным «браком» и последующим «разводом» с призраком викторианской эпохи, а теперь заявила о столкновении с агрессивным потусторонним созданием в США.

О том, как именно прошла ночь в доме с полтергейстом и чем завершилась попытка охотницы по привидениям пообщаться с мертвыми, пишет Daily Star.

Жуткая атмосфера и сеанс с куклами

Дом конца XIX века в городе Атчисон давно известен среди паранормальных искателей. По местной легенде, там живет дух маленькой Салли, умершей в 1900-х годах из-за роковой ошибки врача во время операции без должной анестезии.

Реклама

Брокард рассказала, что только что переступила порог, почувствовала, как дом буквально извлекает из нее всю энергию. По ее словам, внутри почти нет мебели, разбросаны сотни старых игрушек и кукол, а в воздухе стоит приторный запах химикатов и гнилой плоти. Самой страшной оказалась детская комната, где исследовательница якобы увидела жуткую картину: расставленные кругом куклы будто бы проводили спиритический сеанс. Когда женщина стала в центр этого круга, ее ноги словно начало засасывать под землю, а тело охватило сильную боль.

Нападение в три ночи

Несмотря на панику, британка решила остаться. Около трех часов ночи, после того, как что-то схватило ее за ногу в подвале, Брокард вернулась в детскую комнату, чтобы напрямую заговорить с духом. Она взяла розовый карандаш, но невидимая сила сломала его прямо в ее руке. Черным карандашом призрак якобы написал послание «иди домой», после чего и этот карандаш разлетелся пополам.

Сразу после этого сущность перешла к физическому насилию. Женщина почувствовала резкую боль в руке, а подтянув рукав, увидела пять свежих царапин, похожих на подсчетные отметки. Одновременно с этим в комнате материализовался силуэт девочки в грязном медицинском халате с обезображенным лицом, которая совсем не походила на милого ребенка из рисунков. Убегая из дома, Брокард видела, как ей в спину летят разные предметы, и получила еще один сильный удар прямо на лестнице.

Напомним, ученые объяснили, существуют ли действительно призраки. Новое исследование выявило вероятную причину происхождения паранормальных явлений.

Реклама

Новости партнеров