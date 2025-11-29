ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Ноги не замерзнут даже при -20°C: простой лайфхак для тепла в зимней обуви — положите это под стельку

Через несколько дней зима, а это значит, что на улице станет по-настоящему холодно. Выходить на мороз без подготовки неудобно, и больше всего страдают ноги. Даже дорогие зимние ботинки не всегда спасают от холода.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как согреть ноги в мороз

Как согреть ноги в мороз / © pexels.com

Мы расскажем простой лайфхак, как утеплить зимнюю обувь, чтобы ноги оставались теплыми даже при морозе -20°C. Вам понадобится только один кусочек специального материала под каждую стельку ботинок.

Нужно запастись утеплителем с ламинированной фольгой, которая обычно используется в ремонте и строительстве.

Технология очень проста: достаем из обуви обычную стельку, накладываем ее на утеплитель, обводим контур и вырезаем по диаметру чуть меньше стельки, чтобы утеплитель удобно поместился внутрь.

Ту же процедуру повторяем со вторым ботинком. Далее укладываем в каждый ботинок фольгированную стельку, а сверху — обычную. Все! Теперь ваши ноги остаются тёплыми и комфортными даже в сильный мороз, а прогулки зимой станут настоящим удовольствием.

