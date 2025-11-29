Как согреть ноги в мороз / © pexels.com

Мы расскажем простой лайфхак, как утеплить зимнюю обувь, чтобы ноги оставались теплыми даже при морозе -20°C. Вам понадобится только один кусочек специального материала под каждую стельку ботинок.

Нужно запастись утеплителем с ламинированной фольгой, которая обычно используется в ремонте и строительстве.

Технология очень проста: достаем из обуви обычную стельку, накладываем ее на утеплитель, обводим контур и вырезаем по диаметру чуть меньше стельки, чтобы утеплитель удобно поместился внутрь.

Ту же процедуру повторяем со вторым ботинком. Далее укладываем в каждый ботинок фольгированную стельку, а сверху — обычную. Все! Теперь ваши ноги остаются тёплыми и комфортными даже в сильный мороз, а прогулки зимой станут настоящим удовольствием.