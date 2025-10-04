Ногти цвета черной вишни: nail-тренд осени-2025 (фото)

Маникюр.

В этом году в тренде маникюр цвета черной вишни. Nails-эксперты объясняют, что такие ноготки имеют глубину и яркость, изящны, элегантны, а также придают немного загадочности.

Что нужно знать об этом трендовом оттенке, сообщает издание Glamour.

Цвет черной вишни – это что-то где-то между темно-красным и насыщенным фиолетовым. Поэтому этот тренд не имеет ограничений – вы можете подобрать идеальный оттенок в соответствии с вашим тоном кожи и желаемой эстетикой. В общем – черная вишня всегда выглядит изысканно и дорого.

Эксперты говорят, что маникюр "черная вишня" очень классический, подходящий к чему-либо. Например, как к маленькому черному платью, так и к casual-стилю.

"Черный цвет может быть идеально нейтральным для осени, но черная вишня добавляет немного тепла, одновременно сохраняя универсальность. Он напоминает цвета листьев, которые темнеют осенью, одновременно выглядя очень шикарно", - рассказала nails-экспертка Лия Смит.

Этот цвет можно использовать на любой форме ногтей. Им можно заменить классический французский кончик, соединить с неким стильным трендом. К примеру, в горошек. Кроме того, дизайн ногтей с вишней набирает популярность. Для более изысканного вида можно добавить блестящий элемент или блестящее хромированное покрытие.

Ногти цвета черной вишни. / © Instagram

