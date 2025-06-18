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Ногти цвета сливочного масла: новый nails-тренд лета-2025 (фото)
Масляные ногти передадут энергию лета, оставаясь при этом утонченным и элегантным.
Этим летом стоит забыть о прозрачных розовых, чудесных и других нейтральных оттенках. Nails-эксперты советуют попробовать что-нибудь свежее и немного неожиданное – как вот цвет сливочного масла для своего маникюра.
О самом желанном маникюре этим летом пишет Vogue.
Маникюр цвета масла – не универсальный оттенок. Важно выбрать кремово-желтый, а не горчичный или неоновый оттенок. Оттенок должен быть соломенно-желтого оттенка, но не слишком ярким.
По сравнению с классическим ярким желтым, регулярно доминирующим в летних трендах, ногти цвета сливочного масла, очень изысканные и менее навязчивые. Поэтому этот цвет подходит как для игривого маникюра, так и для более изысканных образов.
Ногти цвета сливочного масла станут безупречным решением для всех тонов кожи. На более бледной – цвет сияет своими пастельными бликами, а барышням с янтарным цветом лицо придадут золотистому оттенку.
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