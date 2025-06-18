Ногти цвета сливочного масла: новый nails-тренд лета-2025 (фото)

Сливочное масло. / © Unsplash

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Этим летом стоит забыть о прозрачных розовых, чудесных и других нейтральных оттенках. Nails-эксперты советуют попробовать что-нибудь свежее и немного неожиданное – как вот цвет сливочного масла для своего маникюра.

О самом желанном маникюре этим летом пишет Vogue.

Маникюр цвета масла – не универсальный оттенок. Важно выбрать кремово-желтый, а не горчичный или неоновый оттенок. Оттенок должен быть соломенно-желтого оттенка, но не слишком ярким.

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По сравнению с классическим ярким желтым, регулярно доминирующим в летних трендах, ногти цвета сливочного масла, очень изысканные и менее навязчивые. Поэтому этот цвет подходит как для игривого маникюра, так и для более изысканных образов.

Ногти цвета сливочного масла станут безупречным решением для всех тонов кожи. На более бледной – цвет сияет своими пастельными бликами, а барышням с янтарным цветом лицо придадут золотистому оттенку.

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Ногти цвета сливочного масла. / © Instagram

Ногти цвета сливочного масла. / © Instagram

Ногти цвета сливочного масла. / © Instagram

Ногти цвета сливочного масла. / © Instagram

Напомним, ты мы также подготовили для вас подборку трендовых летних оттенков на это лето.

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