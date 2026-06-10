Норы в саду и огороде: как определить, какое животное роет землю на вашем участке

Как определить нору животного / © pexels.com

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В Science Insights рассказали об основных типах нор, их характерных признаках и способах распознавания животных по следам в почве.

Основные животные, роющие норы во дворе

Крысы

Крысиные норы обычно расположены вблизи зданий, компостных ям, мусорников или под заборами.

Характерные признаки:

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отверстие диаметром примерно 5-10 см;

гладкие, уплотненные края входа;

свежая разрыхленная земля у отверстия;

часто несколько входов рядом.

Крысы активно используют подземные ходы для передвижения и поиска пищи, поэтому их норы могут образовывать разветвленную систему.

Полевки

Полевки — мелкие грызуны, которых часто путают с мышами или кротами.

Признаки:

небольшие отверстия (1,5-3 см);

тонкие поверхностные «дорожки» в траве;

отсутствие крупных земляных бугорков;

активность преимущественно на открытых участках газона.

Полевки обычно повреждают корни растений, питаясь подземными частями.

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Кроты

Кроты не оставляют открытых нор в классическом виде, как другие животные.

Типичные признаки:

характерны кучки земли (кротовины);

подземные ходы без открытого входа;

приподняты «валики» грунта;

отсутствие видимых отверстий.

Кроты роют глубокие туннели, охотясь на насекомых и дождевых червей, и редко выходят на поверхность.

Другие животные (суслики, гоферы, мелкие грызуны)

В некоторых регионах норы могут оставлять более редкие виды, в частности суслики или гоферы.

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Признаки:

большие отверстия (до 10-15 см);

выраженные земляные насыпи у входа;

глубокие системные ходы;

активность в открытых полях и садах.

Как правильно определить тип норы: ключевые критерии

Чтобы понять, какое животное поселилось на участке, обратите внимание на:

Размер отверстия — один из главных маркеров. Наличие или отсутствие земляных кучек. Место расположения (возле зданий или на открытом участке). Состояние грунта вокруг входа. Следы активности (дорожки, раскопанная почва, поврежденные растения).

Комбинация этих признаков позволяет с высокой точностью определить «виновника».

Почему важно правильно идентифицировать норы

Неправильное определение животного может привести к неэффективной борьбе. Например:

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методы против кротов не работают против крыс;

яды для грызунов могут быть бессмысленными в случае с кротами;

некоторые виды вообще не вредят растениям напрямую.

Точная диагностика помогает выбрать правильную стратегию защиты сада или огорода.

FAQ

Как определить, чья нора в саду или огороде?

Чтобы определить владельца норы, нужно учесть размер отверстия, наличие земляных насыпей, месторасположение и характер повреждений растений. Крысы оставляют большие отверстия возле построек, полевки — мелкие в траве, а кроты формируют кротовины без открытых входов.

Как отличить норы крота от крысы?

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Крот не создает открытых нор — только кучки земли и подземные ходы. Крыса, напротив, оставляет четкое отверстие с гладкими краями и часто располагает его у сооружений или источников пищи.

Как избавиться от нор в огороде?

Сначала нужно определить животное, которое их создает. Далее применяются соответствующие методы: механические ловушки, отпугиватели, защита корневой системы или профессиональные средства контроля вредителей.

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