"Нова радість стала, яка не бувала": какие украинские колядки петь на Рождество

Колядки на Рождество 2026 / © pexels.com

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Украинские колядки имеют многовековую историю. В них переплетаются библейские сюжеты, народные обычаи, пожелания благосостояния и рассказы о событиях, которые переживал украинский народ. Часть песен известна практически каждому, другие сохранились благодаря родственным и региональным традициям.

Если вы планируете колядовать на Рождество или хотите пополнить семейный репертуар праздничными песнями, мы предлагаем подборку известных украинских колядок.

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7 традиционных украинских колядок, которые следует знать

«Нова радість стала, яка не бувала»

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла. (2)



Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився. (2)



Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють. (2)



Ой Ти, Царю, Царю, Небесний Владарю,

Даруй літа щасливії сего дому господарю. (2)



Сего дому господарю і сій господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні. (2)

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Одна из самых известных украинских рождественских колядок, которую исполняют и дети, и взрослые. Ее главный образ — яркая Вифлеемская звезда, извещающая о рождении Иисуса Христа.

В песне говорится о пастухах, пришедших поклониться новорожденному Спасителю, и о радости людей по случаю великого христианского праздника.

Особенность этой колядки — пожелание добра хозяевам дома. В заключительных строфах традиционно просят счастливых лет для семьи, хозяина, хозяйки и всей Украины.

«Добрий вечір тобі, пане господарю»

Добрий вечір тобі, пане господарю: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Застеляйте столи, та все килимами: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Та кладіть калачі з ярої пшениці: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Бо прийдуть до тебе три празники в гості: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А що перший вже празник — Святеє Рождество: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А другий вже празник — Святого Василя: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А третій вже празник — Святі Водохрещі: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А що перший празник зішле тобі втіху: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А що другий празник зішле тобі щастя: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А що третій празник зішле всім нам долю: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Зішле всім нам долю, Україні волю: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

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Эту колядку часто выбирают для совместного исполнения, ведь ее припев легко запомнить и подхватить даже тем, кто не знает всех слов.

В песне колядники обращаются к хозяину дома, поздравляют его с праздником и желают радости. Отдельное место занимает упоминание о трех больших зимних праздниках: Рождество Христово, день святого Василия и Крещение.

Также в колядке есть образ праздничного стола, который символизирует гостеприимство, достаток и готовность принимать гостей. Именно поэтому она хорошо подходит для исполнения во время обхода домов.

«Бог предвічний народився»

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

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В Вефлеємі народився

Господь наш, Христос наш

І Спас наш для всїх нас –

Нам народився.

Обвістив се ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Що за чудо нам явилось?

Де Христа Невіста

Зродила Пречиста,

Там звізда стала.

Се три царі несуть дари

До Вефлеєм міста,

Де Дїва Пречиста

Сина зродила.

Звізда їм ся обявила,

Що Христос на сїнї

Положений в стайнї,

Їм обвістила.

Ви три царі! Куди ідете?

Ми ідем в Вефлеєм,

Віншуєм спокоєм

І повернемся

Іншим путем повернули.

Злобного лукавця,

Ірода поганця

Зовсїм минули.

Йосифови ангел мовить,

Малую дитину

І Матїр єдину

Нехай хоронить.

«Слава Богу» заспіваймо,

Честь Сину Божому

І Пану нашому

Поклін віддаймо!

Это одна из самых известных церковных колядок, которую исполняют во время рождественских богослужений и праздничных собраний.

Ее содержание посвящено рождению Иисуса Христа в Вифлееме. В тексте упоминаются Дева Мария, ангелы, пастухи и волхвы, которые пришли поклониться Спасителю и принесли ему дары.

Колядка носит торжественный характер и напоминает о главном событии Рождества — приходе Христа в мир. Ее исполнение часто сопровождается многоголосием, поэтому песня особенно хорошо звучит в хоре.

«Небо і земля нині торжествують»

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели й люди (2) весело празнують

(2) Христос родився,

Бог воплотився,

Ангели співають,

Царіє вітають,

Поклін віддають,

Пастиріє грають,

«Чудо, чудо!» — повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина

Пречиста Діва (2) породила Сина.

(2) Христос родився…

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) Сонце засвітило

(2) Христос родився…

Ангели служать (2) своєму королю,

І во вертепі (2) творять Його волю.

(2) Христос родився…

І ми рож денну (2) Богу поклін даймо

«Слава во вишніх!» (2) Йому заспіваймо.

(2) Христос родився…

В этой колядке рождение Иисуса Христа предстает как событие, объединяющее небесный и земной миры. Ангелы поют, люди радуются, а пастухи и волхвы приходят почтить новорожденного Спасителя.

Песня носит выразительный праздничный характер. Благодаря повторяющемуся припеву ее удобно исполнять большой группой, в частности во время традиционного колядования.

Эта колядка хорошо знакома многим украинцам и остается популярной частью рождественского репертуара.

«Спи, Ісусе, спи»

Спи, Ісусе, спи,

Очка зажмури,

Можеш, рибко, тихо спати,

Тебе буду колисати.

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи!

Спи Лелійко, спи,

Голівку склони,

Та на рученьки Марії,

Бач, вона Тебе леліє:

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи! Спи Убогий, спи,

Рученьки склади,

Йосифа ще не видати,

Несе хлібця Тобі дати.

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи! Спи,

Терпіннє спи,

Очка зажмури.

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять

Ти хрест люди.

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи! Спи, Ісусе, спи,

Серце відчини,

Хай при Ньому спочиваю,

Тут на землі і там в Раю,

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи.

В отличие от торжественных колядок, эта рождественская песня носит спокойный, нежный характер. По содержанию она напоминает колыбельную, в которой Мария убаюкивает маленького Иисуса.

В тексте изображена сцена рождения Христа, забота Богородицы о ребенке и присутствие Иосифа. Повторяющиеся слова припева создают мелодичный ритм, который легко запомнить.

«Спи, Ісусе, спи» часто исполняют дети, а также взрослые во время семейных рождественских праздников. Она подойдет тем, кто ищет спокойную колядку с особым настроением.

«Бог ся рождає»

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться.

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоті Бога бачуть,

Тут же, тут же, тут же, тут же, тут! (2 рази)

Марія му Мати прекрасно співає,

А хор ангельський Їй допомагає.

Приспів (2 рази)

Йосиф старенький колише Дитятко:

«Люляй же, люляй, мале Отрочатко!»

Приспів (2 рази)Царі зі сходу славу днесь голосять,

Ладан і смирну, золото приносять.

Приспів (2 рази)

А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя свойого вітають.

Приспів (2 рази)

І ми днесь, браття, к Ньому прибігаймо.

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

Приспів (2 рази)

Эта традиционная колядка рассказывает о рождении Христа и реакции мира на это событие. В ней упоминаются Мария, ангелы, пастухи и животные, находящиеся рядом с новорожденным Иисусом.

Текст передает радость и благоговение перед рождением Спасителя. Отдельное внимание уделено Богородице, которая поет своему Сыну, а ангельский хор поддерживает ее.

Колядка имеет давнее звучание, а ее языковые особенности сохраняют традиционные формы украинской церковной и народной песенности.

«Сумний Святий вечір»

Чи ви чули, люди,

Про тую новину –

Закували у кайдани

Рідну Україну.



В кайдани закули,

В тюрми посадили,

Люд невинний тисячами

В землю положили.



Сумний Святий вечір

В сорок шостім році:

По всій нашій Україні

Плач на кожнім кроці.



Як на небі зірка

Зачала сіяти,

Почав нарід до Святої

Вечері сідати.



Сіли до вечері

Мати з діточками,

Замість мала вечеряти –

Залилась сльозами.



Плаче стара мати,

А діти питають:

«Мамо, мамо, де наш тато?

Чом не вечеряють?»



«А наш, діти, тато

В далекім Сибірі,

Споминає Святий вечір

В нашій Україні.



Споминає Святий вечір,

Всю свою родину,

Тата, маму, жінок, діток

Неньку Україну!



А там старий батько

За синами плаче, -

Трьох він мав їх як соколів

Вже їх не побачить.



Один син в Сибіру,

Другий у Берліні,

Третій пішов в партизани,

Служить Україні.



Поможи нам, Боже,

Все це перебути,

Нашу неньку Україну

З кайданів розкути.



З кайданів розкути,

Тюрми повалити,

Всіх невинних тисячами

На волю пустити.



Ой, Ісусе милий,

Змилуйся нам нині,

Даруй волю, даруй долю

Нашій Україні.

Эта песня отличается от большинства рождественских колядок своим содержанием. Она рассказывает о трагических страницах украинской истории, в частности о семьях, разделенных советскими репрессиями и принудительными ссылками.

В центре сюжета — мать с детьми, которые встречают Святвечер без отца. Дети спрашивают, почему он не пришел к праздничному столу, а мать объясняет, что муж находится вдали от дома в Сибири.

Песня передает тоску по родным, вынужденную разлуку и боль людей, которые не могли праздновать Рождество вместе со своими близкими.

«Сумний Святий вечір» напоминает о судьбах пострадавших от репрессий украинских семей и хранит память об исторических испытаниях народа.

Какие украинские колядки выбрать для рождественского пения

Выбор колядки зависит от того, где и с кем вы планируете ее исполнять.

Для традиционного обхода домов подойдут «Нова радість стала» и «Добрий вечір тобі, пане господарю». Их легко узнать, а припевы быстро запоминаются.

Для церковного пения и торжественных рождественских собраний можно выбрать «Бог предвічний народився», «Небо і земля нині торжествують» или «Бог ся рождає».

Если будут колядовать дети, следует обратить внимание на «Спи, Ісусе, спи». Ее мелодия спокойная, а текст имеет форму колыбельной.

Для исполнения в семейном кругу можно подготовить несколько разных песен: от веселых и приподнятых до тихих и трогательных. Так удастся воспроизвести разные настроения украинской рождественской традиции.

Колядки остаются важной частью празднования Рождества. Они передают христианские сюжеты, знакомят молодые поколения с народной культурой и помогают сохранять обычаи, которые передавались в украинских семьях многие годы.

FAQ

Какие колядки петь на Рождество?

На Рождество традиционно поют «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Бог предвічний народився», «Небо і земля нині торжествують», «Бог ся рождає» и другие народные и церковные колядки. Для детей также подойдет нежная рождественская песня «Спи, Ісусе, спи». Выбор зависит от традиций семьи и формата празднования.

Какие самые популярные украинские колядки с текстами?

Среди самых известных украинских колядок — «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Бог предвічний народився», «Небо і земля нині торжествують» и «Бог ся рождає». Тексты этих песен можно найти в открытых сборниках украинских народных и церковных колядок. Их часто исполняют во время семейных празднований, церковных мероприятий и традиционного колядования.

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