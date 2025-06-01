Новая «бриллиантовая» стрижка: самая популярная в мире прическа для омоложения и красоты

Какая новая омолаживающая стрижка в трендах 2025 года / © Freepik

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Парикмахеры-стилисты рекомендуют женщинам за сорок выбирать стрижки, которые не только будут делать их привлекательными, но и придавать локонам игривости, визуального объема и густоты. Одной из самых популярных техник, которая сейчас завоевывает внимание стилистов и их клиентов во всем мире, стала стрижка «бриллиант» или «алмаз». Это современная техника, которая является прекрасной альтернативой классической многослойности. Рассказываем, почему эксперты рекомендуют именно этот вариант прически и как она работает на омоложение.

Что такое стрижка «бриллиант»

Какая новая омолаживающая стрижка в трендах 2025 года / © Mixnews

Алмазная (бриллиантовая) прическа — это вариант стрижки, предполагающий создание четких геометрических линий и углов на локонах, напоминающих грани бриллианта.

Парикмахер разделяет волосы на секции, подстригая их таким образом, чтобы образовались диагональные или зигзагообразные пряди.

Технику Diamond Dry Cut — «сухой бриллиантовый срез» или «бриллиантовая сухая огранка» разработал британский стилист Майкл Ван Кларк. Эта техника стрижки характерна тем, что ее выполняют на сухих, а не мокрых волосах. Это позволяет работать с природной формой лица и текстурой волос в их реальном состоянии.

Такой современный подход к стрижке позволяет создать укладку, придавая волосам подвижность, легкость, визуальную густоту и объем.

Как работает техника «сухого бриллиантового среза»

Какая новая омолаживающая стрижка в трендах 2025 года / © Mixnews

По словам известного британского стилиста, «бриллиантовая» стрижка — это трехмерный метод, с помощью которого можно точно подчеркнуть естественную красоту и совершенные линии лица. Чего нельзя добиться с помощью классической многослойной стрижки. Прическа выделяет скулы, делает внешние линии лица четкими и маскирует возрастные изменения в зоне лба.

Главное преимущество стрижки — это красота, естественность и четкая структура нераспадающихся локонов. «Алмазная» стрижка не нуждается в укладке и частом обновлении, поэтому от нее сами преимущества. Такой подход к прическе учитывает текстуру волос и делает акцент на индивидуальности, как отмечает автор метода.

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Какая новая омолаживающая стрижка в трендах 2025 года / © Mixnews