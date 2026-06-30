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Новая дата Покрова Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в большой праздник, главные традиции и духовный смысл
Покров Пресвятой Богородицы — один из самых уважаемых праздников: какие существуют запреты, что следует сделать в этот день и почему украинцы издавна считали его особенным.
Покров Пресвятой Богородицы — один из важнейших христианских праздников, который для украинцев имеет особое духовное и историческое значение. Именно Богородицу считают покровительницей, защитницей семьи, воинов и всех, кто обращается к ней с искренней молитвой.
По новому лианскому календарю, на который ПЦУ и УГКЦ перешли 1 сентября 2023 года, Покров Пресвятой Богородицы украинцы празднуют 1 октября. В 2026 году это будет четверг. По старому календарю большой праздник праздновался 14 октября.
Почему праздник называется Покровом
История праздника ведет начало в Х веке. По церковному преданию, во время осады Константинополя люди собрались в храме и непрерывно молились о спасении. В это время святому Андрею Юродивому и его ученику Епифанию было видение: Пресвятая Богородица явилась над людьми, сняла со своей головы широкий покров и простерла его над всеми присутствующими, символически защищая их от опасности.
После этого враги неожиданно отступили, а само событие стало символом Божьей защиты и милосердия. С тех пор Покров напоминает христианам, что искренняя молитва и вера помогают находить силы даже в самые трудные времена.
Для украинцев этот праздник приобрел еще одно особое содержание. Запорожские казаки считали Богородицу своей покровительницей, строили храмы в ее честь и обращались к ней перед походами. Именно поэтому Покров тесно связан с украинской военной традицией.
Какой духовный смысл праздника
Главная идея Покрова состоит не только в упоминании об историческом событии. Праздник напоминает, что человек никогда не остается один на один со своими трудностями.
Покров Богородицы символизирует:
Божья защита;
надежду даже в сложных жизненных обстоятельствах;
милосердие;
поддержку искренне молящихся;
любовь к ближнему и готовность помогать другим.
Священнослужители отмечают: в этот день стоит больше времени посвятить молитве, духовному очищению и добрым делам, а не поиску мистических знаков или предрассудков.
Что можно делать на Покрове
В день Покрова Пресвятой Богородицы верующие традиционно посещают храм, участвуют в праздничном богослужении и молятся Богородице о здоровье, мире, благополучии и защите семьи.
Также в этот день рекомендуется:
помогать нуждающимся в поддержке;
мириться после ссор;
проводить время с родными;
благодарить Бога за полученные благословения;
совершать пожертвования или заниматься благотворительностью;
молиться о украинских защитниках и мире в Украине.
В народе считали, что искренняя молитва на Покров имеет особую силу, а добрые дела в этот день непременно вернутся сторицей.
Что нельзя делать на Покрову
Несмотря на многочисленные народные поверья, Церковь подчеркивает: большинство запретов носят моральный, а не магический характер. Их главная цель — помочь человеку провести праздник в атмосфере покоя и духовного сосредоточения.
На Покров не рекомендуется:
ссориться, обижать других или желать кому-то зла;
злословить и распространять сплетни;
отказывать в помощи нуждающимся;
злоупотреблять алкоголем;
посвящать весь день тяжелому физическому труду без необходимости;
пренебрегать молитвой и праздничным богослужением.
Также верующие пытаются избегать негативных мнений, зависти и конфликтов. Именно внутреннее состояние человека, а не соблюдение многочисленных предрассудков, имеет наибольшее значение в этот день.
Многие народные приметы утверждают, что на Покров нельзя шить, стирать или убирать. Однако православная традиция не содержит таких категорических запретов. Если домашние дела необходимы или связаны с заботой о детях, пожилых людях или больных, они не считаются грехом. В то же время, если есть возможность лучше отложить их и посвятить больше времени молитве, семье и отдыху.
Народные приметы на Покров: что предсказывает погода и как трактовали этот день предки
С Покровом Пресвятой Богородицы в украинской традиции связано множество народных наблюдений. Наши предки верили, что именно этот день подсказывает, какой будет зима и даже как сложится будущий год.
Самые распространенные приметы:
если на Покров выпал снег — зима будет ранней и снежной;
ясная и теплая погода — к мягкой и короткой зиме;
сильный ветер — до суровой зимы с вьюгами;
дождь на Покров — до влажной осени и затяжной зимы;
если листья еще не опали с деревьев — зима задержится.
Также в народе считали: какой будет Покров, такой будет и зима в ближайшие месяцы.
Традиции празднования Покрова в Украине
Покров издавна имел не только религиозное, но и глубокое культурное значение. В украинской истории этот праздник связывают с казачеством, ведь именно Богородицу считали их покровительницей.
Среди традиций:
посещение храма и общая молитва;
поминовение защитников и молитвы за воинов;
семейные встречи за праздничным столом;
освящение хлеба или блюд как символа благодарности;
начало осенних свадебных сезонов в древности.
В селах верили: Покров «накрывает землю» перед зимой, поэтому это еще и символ завершения полевых работ и подведение итогов года.
FAQ
Что категорически нельзя делать на Покров?
На Покров не стоит ссориться, оскорблять других, отказывать в помощи, злоупотреблять алкоголем и забывать о молитве. Также не рекомендуется посвящать день негативным эмоциям или конфликтам, поскольку это считается нарушением духовной атмосферы праздника.
Что нужно сделать на Покров, чтобы получить благословение?
В этот день верующие советуют навестить храм, помолиться Богородице, попросить мира, здоровья и защиты для семьи. Важно также сделать доброе дело — помочь другим или поддержать тех, кто в этом нуждается.