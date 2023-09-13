Новая функция WhatsApp: появилась возможность создавать собственные каналы

Пользоваться нововведением мессенджера могут пользователи более чем в 150 странах.

Мессенджер WhatsApp запустил обновление, позволяющее создавать каналы частных новостей вроде Telegram. Эта функция уже доступна более чем в 150 странах.

Об этом компания сообщила в среду, 13 сентября, в собственном блоге.

Пользователи мессенджера теперь смогут следить за сообщениями организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений непосредственно в WhatsApp.

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“Каналы – это отдельный раздел от бесед, и пользователи, за которыми вы следите, не отображаются другим подписчикам. Также мы защищаем личную информацию как администраторов, так и подписчиков", – говорится в сообщении.

Внедрение каналов на международном уровне предполагает ряд обновлений.

Улучшенный каталог

Теперь можно найти каналы для отслеживания, которые автоматически отфильтрованы по стране. Также можно просматривать новые, самые активные и популярные каналы на основе количества подписчиков.

Реакции

Можно реагировать, используя смайлики, чтобы оставить отклик, а также просматривать общее количество реакций. Реакция будет оставаться анонимной.

Редактирование

Вскоре администраторы смогут вносить изменения в свои обновления в течение только 30 дней.

Пересылка

Пересылка обновлений в беседы или группы содержит ссылку на канал, чтобы люди могли узнать больше.

Пока создавать каналы могут не все пользователи мессенджера, но в ближайшие месяцы компания обещает предоставить такую возможность каждому.

Напомним, 8 августа WhatsApp представил функцию совместного использования экрана для улучшения качества видеозвонков на своей платформе.

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