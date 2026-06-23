Новая итальянская стрижка приобретает бешеную популярность в мире: подходит всем женщинам

Какая самая модная стрижка лета 2026 / © Фото из открытых источников

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Мир парикмахерского искусства постоянно предлагает новые тренды, но далеко не каждая прическа становится по-настоящему универсальной. В этом году стилисты все чаще говорят о мягком итальянском бобе — современной стрижке, которая уже покорила модниц Европы и США. Она придает волосам объем, освежает образ и подходит женщинам практически всех возрастов.

Что такое мягкий итальянский боб

Какая самая модная стрижка лета 2026 / © Mixnews

Мягкий итальянский боб — это обновленная версия знаменитого итальянского боба, в свое время совершившего настоящую революцию в мире красоты. Главная особенность новой стрижки заключается в мягких линиях, природном объеме и легкой многослойности.

В отличие от классического каре с четкими срезами, мягкий итальянский боб выглядит более воздушно и непринужденно. Волосы как будто ложатся в красивую форму без сложных укладок и большого количества стайлинговых средств.

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Именно поэтому эту прическу все чаще выбирают женщины, которые хотят выглядеть стильно, но не готовы тратить много времени на уход за волосами.

Почему эта стрижка стала трендом

Какая самая модная стрижка лета 2026 / © Фото из открытых источников

Известность мягкого итальянского боба объясняется сразу несколькими преимуществами.

Во-первых, стрижка создает эффект более густых волос. Благодаря правильной градуировке даже тонкие локоны становятся объемными и живыми.

Во-вторых, прическа визуально омолаживает лицо. Мягкие пряди у скул смягчают черты и скрывают возрастные изменения.

В-третьих, такая разновидность боба легко адаптируется под разные типы внешности и структуру волос.

Кроме того, стрижка прекрасно сочетается как с естественным цветом волос, так и с современными техниками покраски — балаяжем, аиртачем или мягким мелированием.

Кому больше всего подходит мягкий итальянский боб

Какая самая модная стрижка лета 2026

Одним из главных преимуществ этой стрижки является ее универсальность.

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Обладательницам круглого лица она помогает зрительно вытянуть контур и сделать черты более утонченными.

Для женщин с квадратной формой лица мягкие линии стрижки смягчают выраженные скулы и челюсть.

Овальному типу лица подходят практически все вариации этой прически — от более коротких до удлиненных.

Особенно эффектный вид мягкий итальянский боб будет иметь на волосы женщин за 40, ведь будет добавлять легкости, свежести и природного шарма.

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