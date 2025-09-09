Новая мошенническая схема в Украине / © unsplash.com

Об активизации мошеннических схем сообщает Государственная служба специальной связи и защиты Украины. По данным ведомства, злоумышленники маскируются под представителей мобильных операторов, предлагают абонентам подключить “дополнительные услуги” или улучшить качество связи, а затем просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов.

Цель мошенников — перенести номер жертвы на собственную SIM-карту. После этого старая SIM-карта перестает работать, а аферисты получают доступ к банковским счетам, соцсетям и мессенджерам, привязанным к номеру.

Чтобы обезопасить свои средства и аккаунты, Госспецсвязи советует соблюдать простые правила кибергигиены:

При поступлении подозрительного вызова сразу положить трубку и сообщить об инциденте на горячую линию мобильного оператора.

Блокировать контакты, отправляющие подозрительные сообщения в мессенджерах.

Никому не передавать одноразовые пароли (OTP) от банков или мобильного оператора.

Не раскрывать данные о входящих вызовах незнакомцам.

Не следуйте инструкциям по вводу комбинаций цифр и символов, отправляемых или диктуемых во время разговора.

Также важно помнить: настоящие представители мобильного оператора никогда не спрашивают коды из SMS, данные банковских карт или пароли. Любое такое требование — явный признак мошенничества.