Новая мошенническая схема: воруют деньги после звонка от "мобильного оператора" — как себя защитить
В Украине участились случаи мошенничества, когда аферисты маскируются под сотрудников мобильных операторов.
Об активизации мошеннических схем сообщает Государственная служба специальной связи и защиты Украины. По данным ведомства, злоумышленники маскируются под представителей мобильных операторов, предлагают абонентам подключить “дополнительные услуги” или улучшить качество связи, а затем просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов.
Цель мошенников — перенести номер жертвы на собственную SIM-карту. После этого старая SIM-карта перестает работать, а аферисты получают доступ к банковским счетам, соцсетям и мессенджерам, привязанным к номеру.
Чтобы обезопасить свои средства и аккаунты, Госспецсвязи советует соблюдать простые правила кибергигиены:
При поступлении подозрительного вызова сразу положить трубку и сообщить об инциденте на горячую линию мобильного оператора.
Блокировать контакты, отправляющие подозрительные сообщения в мессенджерах.
Никому не передавать одноразовые пароли (OTP) от банков или мобильного оператора.
Не раскрывать данные о входящих вызовах незнакомцам.
Не следуйте инструкциям по вводу комбинаций цифр и символов, отправляемых или диктуемых во время разговора.
Также важно помнить: настоящие представители мобильного оператора никогда не спрашивают коды из SMS, данные банковских карт или пароли. Любое такое требование — явный признак мошенничества.